Ungewöhnliche Weihnachts-Schau Auf Schloss Klippenstein in Radeberg sind persönliche Dinge zu sehen.

Schloss-Mitarbeiterin Ulrike Rocktäschel hat in den vergangenen Tagen fleißig eingeräumt. © Hauke Schiek

Es ist die wohl ungewöhnlichste Weihnachtsausstellung, die Schloss Klippenstein bisher erlebt hat. Denn diesmal haben sich die Radeberger ihre Weihnachtsausstellung quasi selbst „zusammengebaut“. Rund 15 Vereine, Kitas, Grundschulen und viele Privatpersonen haben in den vergangenen Wochen persönliche Dinge zusammengetragen, die sie mit der festlichen Jahreszeit verbinden. Auf Schloss Klippenstein werden nun die damit verbundenen Geschichten erzählt. Eröffnet wird diese spannende Ausstellung am heutigen Sonnabend um 11 Uhr.

Zu sehen ist die ungewöhnliche Schau dann bis zum 15. Januar. Pyramiden, alte Schlitten, eine elektrische Eisenbahn, ein neues Puppenkleid, Kinderbasteleien, besondere Düfte – es lohnt sich, vorbeizuschauen. Das Schloss ist am Wochenende in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet, in der Woche von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt zwei Euro. (szo)

