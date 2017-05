Ungewöhnliche Suche nach Gaslecks Der Energieversorger Enso überwacht permanent seine Hochdruckleitungen – mit dem Hubschrauber.

Detlef Gansel (rechts) und André Gierth von der Firma Aeroheli steuern den Hubschrauber im Auftrag der Enso durchs Elbland, um Gasleitungen zu prüfen. © Enso

Das Team um Detlef Gansel braucht ein geübtes Auge. Kilometer um Kilometer steuert der Pilot seinen Hubschrauber durchs Elbland und folgt dabei nicht nur den Daten vom GPS-Navigationssystem, sondern vor allem den leuchtend gelben Markierungssäulen. Die hüfthohen Pfosten zeigen am Boden den Verlauf der Hochdruckleitungen an, die es an diesem sonnigen Tag Ende April zu prüfen gilt.

Aus etwa Hundert Meter Höhe sind die Pipelines nur schemenhaft als dunkle Streifen wahrzunehmen. Unter der Erde aber bilden sie allein in Ostsachsen ein etwa tausend Kilometer langes Netz, erklärt die Sprecherin der Enso Energie Sachsen Ost AG, Sylvia Redlich. Über diese Hochdruckleitungen erfolgt der Transport des Erdgases zum sogenannten Niederdrucknetz, über das wiederum das Erdgas an die einzelnen Kunden verteilt wird. Sechsmal pro Jahr wird das Netz mit einem Hubschrauber überflogen, sagt Sylvia Redlich. Etwa alle zwei Monate kreist der Heli deshalb auch über dem Elbland.

Start ist dieses Mal in Coswig. An Bord sitzen neben Pilot Detlef Gansel und André Gierth von der brandenburgischen Firma Aeroheli International auch der Fotograf Lutz Weidler und Enso-Netz-Mitarbeiter Bernd Pressler. Letzterer verfügt über langjährige Erfahrung in Sachen Luftkontrolle. Und die sei dringend notwendig.

Denn die Besatzung hat meist nur ein paar Sekunden, um sich einen Überblick über Wälder, Felder, teils bebaute Flächen, Baustellen und Bepflanzungen einen Überblick zu verschaffen und zu entscheiden, ob eine nochmalige Kontrolle am Boden aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Denn einerseits können Veränderungen in der Vegetation auf Lecks in den Hochdruckleitungen hinweisen, erklärt die Enso-Sprecherin. Andererseits muss festgestellt werden, ob Leitungen überbaut oder zum Beispiel mit Baumaterial oder Ähnlichem überdeckt worden sind. Weil das Netz dadurch eventuell beschädigt werden könnte, ist das eigentlich verboten – kommt aber immer mal wieder vor, weiß die Hubschrauberbesatzung.

Nach knapp zwei Stunden und zwei Tankstopps auf dem Flugplatz in Riesa-Göhlis sind die Hochdruckleitungen rings um die Ortschaften wie Gröditz oder Glaubitz geprüft – und für gut befunden. Feierabend hat das Team allerdings noch nicht. Es fliegt weiter Richtung Erzgebirge.

Und auch die routinemäßigen Prüfungen der Leitungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich zu den Flügen werden die Hochdruckleitungen auch einmal im Jahr zu Fuß abgegangen, sagt Sylvia Redlich.

