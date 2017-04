Ungewöhnliche Hilfen für kaputte Knie Modernster Gelenkersatz im Knie verlangt neben operativer Kunst sorgfältigste Hygiene.

Dr. med. Axel Ripp ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Elblandklinikum Radebeul. © Claudia Hübschmann

Nervender Dauerschmerz im Knie? Bewegungseinschränkungen beim Hinknien? Fortschreitende Arthrose im Kniegelenk ist ein Volksleiden. Das Knie ist ein sehr komplexes Gelenk. Fehlbelastungen oder unfallbedingte Schäden gleicht es lange aus. Manchmal ist es dann bereits zu spät, mit konventionellen Methoden gegenzusteuern. Eine implantierte Knieprothese kann das geschädigte Gelenk ganz oder teilweise ersetzen und dauerhaft Linderung versprechen. Bei diesen Operationen am Knochen sind höchste Hygienestandards notwendig. Dr. med. Axel Ripp, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Elblandklinikum Radebeul, ist deutschlandweit ein führender Experte auf dem Gebiet der Individualprothesen im Bereich des Kniegelenkes. Gemeinsam mit dem Krankenhaushygieniker Christoph Kutschker wird er beim SZ-Gesundheitsforum zum Thema „Individuelle Knieendoprothetik & modernes Hygienemanagement in der Orthopädie“ am 26. April über neueste Behandlungsmethoden und die Aspekte des Hygienemanagements informieren und Fragen beantworten.

Herr Dr. Ripp, wann ist eine Knieendoprothetik angeraten? Welche Chancen bietet sie für den Patienten?

Ein Kniegelenksersatz ist immer dann indiziert, wenn die Beschwerden der Arthrose durch nicht-operative Maßnahmen die Lebensqualität des/der Betroffenen massiv einschränken. Physiotherapeutische Behandlung, Schmerztherapie mit nicht-steroidalen Analgetika, moderate sportliche Betätigung mit gelenkschonenden Sportarten und Gelenkinjektionen mit knorpelschützenden Präparaten sind solche Maßnahmen. Wenn das alles nicht mehr ausreichend Schmerzlinderung bringt, der Aktionsradius der Patienten deutlich eingeschränkt und die Lebensqualität dadurch reduziert ist, sollte die Indikation zum Gelenkersatz gestellt werden. – In Radebeul setzen wir dazu vor allem auf patientenspezifische Implantate, um durch eine möglichst exakte Passform der Prothese und individuelles Instrumentarium die natürliche Gelenkfunktion wiederherstellen zu können.

Wo sind dieser Therapie Grenzen gesetzt?

Grundsätzlich stehen zum Kniegelenksersatz für nahezu alle denkbaren chirurgischen Situationen geeignete Implantate zur Verfügung, sodass nahezu alle Patienten therapiert werden können. Der individuelle Kniegelenksersatz findet seine Grenzen zum Beispiel bei extremen Beinachsenabweichungen mit Seitenbandverlusten oder zu großen Knochendefektzonen.

Herr Kutschker, welche Hygienemaßnahmen sind im Elblandklinikum Radebeul Standard, um einer Infektionsgefahr zu begegnen?

Alle Patienten erhalten vor der Operation ein Waschset, mit dem sie sich selbst behandeln können, um die körpereigene Keimbelastung und damit das Infektionsrisiko zu reduzieren. Durch Untersuchungen im Vorfeld werden solche Patienten erkannt, die ein besonders hohes Risiko haben, bereits Träger eines problematischen Keims zu sein, um dann gezielt vor der Operation diese Keime bekämpfen zu können. Durch kurze Operationszeiten, den Einsatz von OP-Helmen, die gezielte prophylaktische Gabe von Antibiotika vor der Operation, den Einsatz bestimmter Medikamente im Wundbereich während der Operation und vor allem eine Händedesinfektion in allen Krankenhausbereichen tragen auch das ärztliche und pflegerische Personal zur Infektionsprävention während des stationären Aufenthalts bei.

Die Fragen stellte Kristin Koschnick.

Das SZ-Gesundheitsforum zum Thema „Individuelle Knieendoprothetik & modernes Hygienemanagement in der Orthopädie“ findet am 26. April um 18 Uhr im Elblandklinikum Radebeul, Heinrich-Zille-Straße 13, Speiseraum statt. Der Eintritt ist frei. Aufgrund des begrenzten Platzes wird um telefonische Anmeldung unter 03521 41045520 oder 0351 837475670 gebeten.

