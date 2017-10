Ungewöhnliche Gäste Viele Zugvögel sind zurzeit in Löbau-Zittau unterwegs – darunter auch exotische. Und mancher hat den Abflug verpasst.

Silberreiher mögen Teichlandschaften. Deshalb sind sie im Südkreis eher seltene Gäste – bisher. In diesem Herbst wurden bei Großschönau schon 40 Exemplare beobachtet. © uwe soeder

Über 40 Silberreiher hat Dietmar Spittler in den vergangenen Tagen und Wochen in der Nähe von Großschönau gezählt. Einige wurden dem Vogelkundler aus Olbersdorf auch von Bürgern gemeldet, die die großen silberweißen Vögel entdeckt haben. Am Breiteberg wurden sie gesichtet, zwischen Großschönau und Hörnitz. Dass die stattlichen Vögel mit dem silbergrauen Gefieder hier im Südkreis in so großer Zahl auftauchen, ist ungewöhnlich. Silberreiher leben gern in wärmeren Gefilden, ursprünglich zum Beispiel in Nord- und Südamerika ebenso wie in Asien und Teilen Afrikas. In Europa erstreckte sich ihr Brutgebiet früher eher auf den Südosten. Sind die Jungtiere flügge, beginnen die Tiere zu wandern.

Auf ihrer Wanderung machen die Zugvögel auch Rast. Große Rastgemeinschaften mit bis zu 100 Tieren sind nicht selten. So kann es vorkommen, dass man sie auch im Spätherbst und sogar im Winter auch in Mitteldeutschland antrifft. Sie ernähren sich zumeist von Fischen und mögen deshalb Teichlandschaften. „Und die gibt es ja bei uns hier eigentlich nicht so“, sagt Spittler. Zwar fressen sie auch Schlangen und Eidechsen. „Aber auch davon gibt es hier nicht so reichlich“, sagt Dietmar Spittler. Offenbar haben die Silberreiher aber ihren Speiseplan erweitert, um mehr Lebensräume zu haben. Auch Mäuse und andere Kleintiere verspeisen sie. Nicht nur in der Oberlausitz, allgemein gibt es in Deutschland und Mitteleuropa wieder mehr Silberreiher, nachdem sie hierzulande beinahe ausgerottet waren.

Dietmar Spittler macht für das Phänomen ihrer steigenden Zahl in der Region auch den Klimawandel mit verantwortlich. „Eigentlich müssten sie südlicher ziehen, nach Bulgarien und Rumänien. Aber es wird immer wärmer. Also bleiben die Zugvögel schon in nördlicheren Gefilden.“ Und auch anderweitig greift der Mensch in den natürlichen Rhythmus von Vögeln ein.

Spittler berichtet davon, dass es in den alten Bundesländern schon vorgekommen sei, dass man zum Beispiel Störche hergeholt und gezielt ausgesetzt hat. „Weil man wollte, dass es wieder mehr Störche in der Gegend gibt.“ Damit sie bleiben, hat man sie gefüttert. Daran haben sich die Tiere gewöhnt – und wollen nun nicht mehr weg.

Die Kälte mache den Störchen – wie auch den Silberreihern – dabei nicht so viel aus, sagt Spittler, der ausgewiesener Storchenbeauftragter ist. Das Problem sei aber der Mangel an Futter im Winter. „Unter einer geschlossenen Schneedecke finden sie nichts zu fressen.“ Dann muss der Mensch notfalls füttern. Was eben wiederum stark in die natürlichen Abläufe eingreift – ein verheerender Kreislauf.

Auch in Oderwitz hat ein Storch ganz offensichtlich den Abflug verpasst. „Eigentlich beginnt der Zug der Störche schon Ende August, Anfang September“, berichtet Storchenbeauftragter Spittler. Aber in den vergangenen Tagen war der Vogel auf dem Schornstein der alten Färberei in Oderwitz noch zu sehen, wie Bärbel Reich vom Oderwitzer Wetterkabinett erzählt. Auch am stürmischen Sonntag hat man ihn im Ort gesichtet – auf einer Wiese außer Reichweite der Böen. Bärbel Reich kann das Tier oft beobachten. Sein Horst ist ganz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Laut Dietmar Spittler ist der Oderwitzer Storch beringt. Dann wäre es keiner derjenigen, die in dieser Saison auf dem Horst in Oderwitz gelebt und auch gebrütet hatten. „Die waren nicht beringt.“ Der aktuelle Gast könnte also ein Durchzügler sein, der sich länger als üblich hier aufhält. Woher er stammt, könnte der Ring verraten. Bisher ist es aber niemandem gelungen, ihn so nahm vor die Linse oder das Fernglas zu bekommen, um etwas zu erkennen, erzählt Spittler.

Bärbel Reich vom Wetterkabinett vermutet hingegen eher, dass es das Jungtier sein könnte, das das Oderwitzer Storchenpaar in diesem Jahr zur Welt gebracht hat. Sicher ist sie sich aber auch nicht. Sicher ist jedoch: Der junge Storch wird den Winter wohl kaum überleben, wenn er weiterhin hierbleibt. Dann muss man warten, bis es kälter und der Vogel schwächer wird, um ihn einfangen zu können. In einem Tierpark könnte er dann überwintern und gefüttert werden.

