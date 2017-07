Ungewöhnliche Blickwinkel auf das kühle Nass Der Riesaer Fotozirkel Artopan widmet dem Thema Wasser eine Ausstellung. Ein Motiv wird überraschenderweise fehlen.

Ungewöhnlicher Blick auf ein alltägliches Element: Die neue Ausstellung in den Kunstgängen beschäftigt sich mit Wasser. © Andreas Schreiber

Ein Thema, fünf Fotografen, fünf verschiedene Herangehensweisen: Eine Ausstellung in den Kunstgängen der Stadtbibliothek Riesa zeigt demnächst, wie spannend Fotografie sein kann. Mitglieder des Riesaer Fotozirkels Artopan stellen dort ab 8. September ihre Arbeiten aus. Das Thema erscheint auf den ersten Blick banal: Es geht um Wasser. Interessant sei vor allem die unterschiedliche Herangehensweise der Fotografen, sagt Artopan-Gründungsmitglied Sebastian Schultz. „Das macht jedes Thema spannend – und das wird man in der Ausstellung auch sehen.“ Jeder Fotograf bringe ja auch seine eigene Biografie mit – und einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont. „Da ist ebenso jemand dabei, der erst seit etwa zwei Jahren fotografiert, während andere teilweise schon zu Vorwendezeiten aktiv waren.“ Das Motto sei insofern auch reizvoll, „weil Wasser etwas ist, mit dem wir tagtäglich zu tun haben und das auf den ersten Blick völlig belanglos wirkt scheint“. Dabei gebe es die verschiedensten Facetten, die man zu diesem Thema fotografisch in Szene setzen könnte. „Einige Aufnahmen sind im Hobby-Atelier entstanden, andere wiederum draußen in der Landschaft“, sagt Schultz, der unter anderem auch für die Sächsische Zeitung zur Kamera greift.

Nur ein Motiv wird in der Kunstgänge-Ausstellung wohl so gut wie gar nicht vorkommen, sagt der Fotograf: die Elbe. „Zumindest wird es nicht die üblichen Landschaftsfotos zu sehen geben. Die Bilder in der Ausstellung sind eher abstrakt und experimentell.“ (SZ/stl)

Zur Eröffnung der Ausstellung in den Kunstgängen der Stadtbibliothek am Donnerstag, den 7. September um 19 Uhr, wird herzlich in das Haus am Poppitzer Platz 3 eingeladen. Der Eintritt ist frei. Anschließend ist die Ausstellung bis 24. November während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen.

