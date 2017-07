Ungetrübter Eisgenuss Lebensmittelprüfer kontrollieren derzeit verstärkt Eisdielen. Kritik gab es bisher nur an der Kennzeichnung zweier Produkte.

© dpa

Sommer und Speiseeis gehören einfach zusammen. Damit der Genuss ungetrübt bleibt, sind die Lebensmittel-Überwacher des Landratsamtes regelmäßig in Eisdielen und an Eisständen unterwegs, um zu kontrollieren, ob Kennzeichnungs- und Hygienevorschriften eingehalten werden. In diesem Jahr wurden in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge bisher elf Speiseeisproben untersucht, teilt Benita Plischke, Referatsleiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes im Landratsamt Pirna, mit. Bemängelt wurde bisher nur die Kennzeichnung von zwei Proben. „Die mikrobiologische Untersuchung der Proben ergab bisher in keinem Fall eine Beanstandung.“

Werden Keime im Speiseeis nachgewiesen, liegt der Grund meist in der Handhabung der Eisportionierer. „Sie werden oft in stehendem Wasser aufbewahrt, und dies auch noch in der Wärme“, erklärt Benita Plischke. „Unter diesen Bedingungen können sich die Keime schnell vermehren. Der Portionierer sollte deshalb in Spülen mit durchlaufendem klarem Wasser stehen.“

Krankheitsausbrüche durch Salmonellen oder Staphylokokken nach dem Eis-Verzehr kommen laut Lebensmittel-Überwachungsamt jedes Jahr vor. Schwangere sollten deshalb industriell hergestelltes und verpacktes Speiseeis bevorzugen. Bei Kauf und Transport muss man allerdings darauf achten, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Angetautes Eis sollte man keinesfalls wieder einfrieren. (SZ)

