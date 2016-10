Tischtennis Sachsenliga Herren Ungeschlagen und Tabellenführer Der TSV Radeburg sorgt beim Favoriten in Burgstädt für eine kleine Sensation. Auch aus Penig bringt das Team ein Remis mit.

Mit zwei Remis kehrte der TSV Radeburg von den Reisen zum TSV Penig und zum TTV Burgstädt zurück. Das bedeutet zumindest vorübergehend sogar die Tabellenführung, die aber aufgrund der Anzahl der gespielten Spiele noch nicht das wahre Leistungsbild der Sachsenliga zeigt. Aber es ist eine schöne Momentaufnahme für die Männer vom Meißner Berg.

Beim Aufsteiger in Penig entwickelte sich ein „Pendelspiel“. Es sollte ständig hin und her gehen, ohne dass das Pendel eindeutig zu einer der beiden Mannschaften ausschlägt. Radeburg lag zunächst 1:4 und 3:5 hinten, startete in den Einzeln eine Siegesserie und lag plötzlich 8:6 vorn. Doch Penig kämpfte sich zurück und schaffte noch das leistungsgerechte 8:8-Remis.

Im Abendspiel ging es in Burgstädt gegen den Oberliga-Absteiger vom TTV. In der Vergangenheit war hier für die Mannen um Radeburgs Kapitän Ronny Gursinsky nix zu holen. Und der Start in den Doppeln sah genau danach aus: 0:3. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, welche bemerkenswerte Geschichte dieses Spiel noch schreiben würde. Die Radeburger zeigten nämlich Charakter und unbändigen Kampfgeist. Zunächst verkürzte Bogdan Szandala, dann zeigte Marc Schäfer eine überragende Leistung. Großes Erstaunen bei den zahlreichen Zuschauern, als die Gäste durch zwei weitere Siege von Eric Laubert und Ronny Gursinsky sogar in Führung gingen. Beim 4:5 für Burgstädt ging es in die zweite Einzelrunde. Dort ging es hin und her bis zum 8:6 für die Gastgeber. Mark Domke stand vor einer Herkules-Aufgabe. Er musste gewinnen, um die Gäste im Spiel zu halten. Der Start für den Radeburger Routinier eher bescheiden – 0:2 Satzrückstand. Doch nach fünf Sätzen hatte der Radeburger die Nase vorn. Da auch das abschließende Doppel gewonnen wurde, reichte es für das nie erwartete Unentschieden. Die Radeburger haben große Moral bewiesen und gezeigt, dass man sich an einem guten Tag auch mit den ganz Großen messen kann. (jf)

