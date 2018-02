Ungeliebter Boulevard? Ob Laden oder Wohnung: Die Hauptstraße ist ein schwieriges Pflaster für Immobilien. Dabei gibt es Nachfrage.

Leere Schaufenster sind entlang der Hauptstraße kein neues Bild. Das Interesse ist allerdings da, sagen die Riesaer Makler. Schwieriger sei es da schon auf dem Wohnungsmarkt. Besonders die fehlenden Parkplätze für Anwohner seien ein Problem. © Lutz Weidler

Riesa. Der Boden: Parkett. Die Decke: stuckverziert. Im Haus ein Aufzug. Auf den ersten Blick liest es sich nicht schlecht, was so manche Wohnung entlang der Riesaer Hauptstraße zu bieten hat. Eine Wohnung im Zentrum, dazu noch mit teils 5 Euro pro Quadratmeter auch preislich im Durchschnitt – man möchte meinen, dass sich dafür schnell Nachmieter finden. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, sagt Anja Schultze. Die Immobilienmaklerin betreut 60 Objekte in und um Riesa, aktuell sind darunter drei am Boulevard. Es sei keinesfalls so, dass sie und ihre Mitbewerber sich um diese Lagen reißen würden, sagt sie. „Es ist generell kein einfacher Markt in Riesa“, erklärt Schultze.

An der Nachfrage allerdings liege das nicht, betont die Maklerin. Wohnungen würden durchaus gesucht. Allerdings seien in erster Linie größere gefragt. „Der Markt für große Wohnungen ist so gut wie leer gefegt.“ Andere Makler in Riesa bestätigen das. So hatte Manuela Rahn von Hackert Immobilien schon im vergangenen Jahr im SZ-Interview erklärt, gerade der Wohnraum für Familien in guter Lage sei in Riesa eher knapp. Darüber, welche Wohnungsgrößen nun besonders gefragt sind – ob Drei-, Vier- oder Fünfraumwohnungen –, gehen die Erfahrungen auseinander. Einig sind sie sich in einem Punkt: Am Preisniveau liegt es nicht unbedingt. Auch entlang der Hauptstraße seien Wohnungen ab etwa 5 Euro pro Quadratmeter zu bekommen, wenngleich es auch Ausnahmen gibt.

Aus Sicht von Anja Schultze kommen noch einige weitere Punkte hinzu, die die Hauptstraße als Wohnlage weniger attraktiv machen. So fehle vielen Wohnungen ein Balkon. Auch Zufahrten und Parkplätze seien rar. Zu guter Letzt spiele auch das teils niedrige Einkommen eine Rolle. Wer aufstockt oder Arbeitslosengeld bekommt, der kann sich nicht jede Wohnung leisten. Umgekehrt würden wohlhabendere Mieter wegen der niedrigen Zinsen aktuell lieber kaufen. – Rainer Büttner vom RB-Immobilien-Service sieht die Sache ähnlich. Er verweist auf den insgesamt hohen Leerstand in der Stadt.

„Da sucht man sich natürlich auch die schönsten Wohnungen raus.“ Das sei nicht immer die Hauptstraße, die ab der Pausitzer Straße Richtung Rathaus an Attraktivität verliere, weil schlichtweg weniger los sei. Wobei andere Makler wiederum aufführen, dass potenzielle Mieter auch von nächtlicher Lautstärke entlang des Boulevards abgeschreckt werden könnten. In jedem Fall seien Stuck und Parkett schön und gut – aber nicht jedermanns Sache.

Während es im Wohnungsgeschäft nicht ganz so einfach ist, kann Anja Schultze das ewige Klagen über den Ladenleerstand auf dem Boulevard nur bedingt nachvollziehen. Sie habe erst vor Kurzem das letzte Geschäft aus ihrem Portfolio vermietet. Die Nachfrage sei durchaus da, manchem Klienten habe sie allerdings schon absagen müssen, weil schlichtweg nichts mehr im Angebot war. Am günstigsten wäre in solchen Fällen wohl eine Art gemeinsame Datenbank, in der freie Ladenflächen gelistet sind, sagt Schultze.

Aushänge in den leeren Schaufenstern seien nicht mehr zeitgemäß. Wer heutzutage einen Laden in Riesa öffnen wolle, der kontaktiere die Makler häufig telefonisch oder über E-Mail. Aktuell fehlt eine Plattform, die einen Gesamtüberblick ermöglicht. In diesem Zusammenhang würde sie sich mehr Kommunikation der Makler untereinander wünschen, sagt Anja Schultze. Ab und an schließe sie sich auch mit ihren Mitbewerbern kurz, wenn sie kein passendes Ladenlokal im Portfolio habe. Überwiegend würden die Makler in Riesa aber ihr eigenes Süppchen kochen. „Mir fehlt hier das Miteinander.“

Makler Ulrich Altwein von A&B Immobilien kann den Eindruck bestätigen, dass das Interesse an Läden entlang des Boulevards durchaus vorhanden ist. „Aber die Parameter müssen stimmen.“ Da unterscheide sich der Markt für Gewerbefläche nicht vom Wohnungsmarkt. Neben Faktoren, wie etwa der Größe und Kurzzeitparkplätzen in der Nähe, liege das teilweise auch am Preis. „Da spielen zum Teil auch überhöhte Vorstellungen der Eigentümer eine Rolle, das muss man ganz klar sagen.“ Es gebe Fälle, in denen die Vermieter die Preise einfach zu hoch ansetzen. Nicht umsonst gebe es die Möglichkeit, ein Mietwert-Gutachten anfertigen zu lassen.

