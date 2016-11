Ungebremste Ungerkurve Seit dieser Woche gilt bei Nässe kein Tempo 50 mehr – sondern 70. Begründet wird das mit weniger Unfällen.

In der Ungerkurve zwischen Neustadt und Sebnitz dürfen Kraftfahrer wieder mehr Gas geben. Seit zwei Jahren war bei Nässe eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Nun hebt das Landratsamt die Sperre auf. Das Tempolimit wird wieder gelockert. © Marko Förster

Es klang nach einer Dauerlösung, doch jetzt sind die Schilder plötzlich wieder weg: Seit Anfang der Woche gelten in Höhe der sogenannten Ungerkurve auf der S 154 zwischen dem Abzweig nach Rugiswalde und Langburkersdorf neue Geschwindigkeitsregeln. Mitarbeiter der Straßenmeisterei entfernten am Montag die Schilder, die bei Nässe ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern vorschreiben. Seit fast zwei Jahren durften Kraftfahrer bei regennasser Fahrbahn in der Kurve nur noch mit dieser Höchstgeschwindigkeit unterwegs sein. Bei Trockenheit war stattdessen weiter Tempo 70 erlaubt. Nach einer Reihe schwerer Unfälle wurden die Schilder damals in beide Fahrtrichtungen aufgestellt. Es war eine Sofortmaßnahme der zuständigen Verkehrsunfallkommission – und nicht die einzige.

Im Frühling 2015 wurde in der Kurve zusätzlich eine Leitplanke montiert. Diese soll verhindern, dass Autos bei Unfällen den Hang hinunterrutschen. Zuletzt wurde sogar der Asphalt gefräst, damit Pkw in der Kurve einen besseren Grip haben. Die angeraute Fahrbahn soll verhindern, dass Autos ins Rutschen geraten. Bei einem Test wurde die bessere Griffigkeit bestätigt. Dieser ergab, dass die Werte überdurchschnittlich sind und im sehr guten Bereich liegen.

Alle diese Maßnahmen haben demnach Wirkung gezeigt. Das sagt Heiko Weigel, Beigeordneter für Bau und Umwelt am Landratsamt. Er beruft sich auf die aktuelle Unfallstatistik. Die Polizeidirektion beschäftigte sich im September damit, wie viele Unfälle in der Ungerkurve registriert wurden. Und zwar seitdem der Asphalt aufgeraut und die Leitplanke montiert wurde sowie das 50er-Tempolimit bei Nässe galt. „Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die bauliche Maßnahme wirkungsvoll war und die vorübergehende Beschilderung entfernt werden kann“, erklärt Heiko Weigel. Diese Woche wurden die Schilder deshalb wieder abgebaut. Das Landratsamt behält aber die Ungerkurve trotzdem im Blick, wie Weigel ankündigt. „Selbstverständlich wird die Verkehrsunfallkommission diesen Bereich weiterhin kritisch beobachten“, sagt er.

Denn die Staatsstraße 154 und ganz speziell die Ungerkurve gehörten lange zu den Unfallschwerpunkten im Bereich des Polizeireviers Sebnitz. Der Abschnitt zwischen Sebnitz und Langburkersdorf ist seit drei Jahren Spitzenreiter. 2014 ereigneten sich hier 51 Unfälle – das waren 15 mehr als im Jahr zuvor. Ein Großteil davon passierte in der Ungerkurve. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in dem Bereich dann deutlich weniger Unfälle. Insgesamt 39 wurden gezählt. Damit ist die Zahl deutlich zurückgegangen – um zwölf Unfälle. Wohl auch wegen der neuen Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehörten der angeraute Asphalt und der Umstand, dass das erlaubte Höchsttempo auf 70 beziehungsweise 50 km/h gedrosselt wurde.

