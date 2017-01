Ungebremst übers Eis Nach fünfjähriger Pause soll am 22. Januar im Waldbad Oberau wieder ein Speedway-Rennen stattfinden.

Eisspeedway – Ronny Weis im Waldbad Oberau. © Claudia Hübschmann

„Wenn das Wetter bleibt, wie bisher angesagt, dann können wir uns alle auf eine tolle Speedway-Veranstaltung freuen“, sagt Organisator Ronny Weis. Der Meißner ist seit 28 Jahren als begeisterter Speedway-Fahrer auf Eis und Sand unterwegs.

Die Rennstrecke auf dem See ist bereits grob abgesteckt. Nur das Eis muss sich jetzt noch als dick genug erweisen. „Am Freitag und Samstag findet die letzte Probebohrung statt, um zu sehen, ob das Eis wirklich stark genug ist“, so Ronny Weis. Beträgt die Stärke dann mehr als 15 Zentimeter, erwartet die Zuschauer ein besonderes Highlight. Es werden Speedkarts mit 750 ccm-Maschinen an den Start gehen. Insgesamt treten 20 Fahrer aus drei Klassen an. Neben den Speedkarts treten noch Fahrer auf 500 ccm Motorrädern und Kinder auf 50 ccm-Maschinen gegeneinander an.

Im vergangenen Jahr musste die geplante Veranstaltung nicht aufgrund von Wetter, sondern von Vandalismus abgesagt werden. Unbekannte hatten am Vorabend unter anderem das Eis aufgehackt und damit ein Rennen unmöglich gemacht. In diesem Jahr hat der Motorsportclub Meißen vorgesorgt: „Der See wird ausgeleuchtet und es werden Helfer mit Hunden vor Ort sein“, sagt Ronny Weis. Bei „Drift on Ice“ rasen die Fahrer auf ihren Motorrädern ungebremst über das Eis. Über 800 lange Spikes an den Rädern sorgen dabei für den nötigen Halt. Speedway ist die einzige Motorsportart, die ohne Bremsen ausgetragen wird. Bereits nach ungefähr 45 Sekunden ist so ein atemberaubendes Rennen mit spektakulären Kurvendrifts beendet und der erste Sieger steht fest. In Oberau werden am kommenden Wochenende insgesamt 20 Fahrer aus zahlreichen Nationen auf dem Eis gegeneinander antreten.

Spektakuläre Kurvendrifts

Start: 22. Januar 2017 um 13.30 Uhr, Dauer etwa 2,5 Stunden

Ort: Waldbad Oberau, 01689 Niederau

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro

Ob das Rennen stattfindet, erfahrt ihr unter: www.drift-on-ice.de

