Ungebremst durchs Datennetz

Das private Bahnunternehmen Trilex will künftig in allen Zügen in Ostsachsen für Reisende kostenfreie Internetzugänge anbieten. Über ein Jahr hinweg hatte das Unternehmen an Bord eines Dieseltriebwagens umfangreiche Tests durchgeführt. Jetzt will Trilex Schritt für Schritt seine Fahrzeugflotte mit der entsprechenden Technik ausrüsten. Wann genau der Datenfunk für die Reisenden in den Zügen zwischen Dresden und Görlitz beziehungsweise Zittau freigeschaltet wird, steht gegenwärtig allerdings noch nicht fest.

Die Technik in den Zügen wird künftig auf die Netze verschiedener Mobilfunkanbieter zurückgreifen und so im Zug für den nötigen Empfang sorgen. Weil die Dieseltriebwagen zwischen Wilthen und Reichenberg auch stets sehr nahe an der Grenze zu Tschechien oder direkt im Nachbarland fahren, sollen auch die dortigen Netze mit angezapft werden. Die Fahrgäste können sich dann mit ihren mobilen Endgeräten – ähnlich wie daheim oder an Hotspots – in das Netzwerk einwählen. Dazu müssen sie sich nur einmal anmelden. Bei späteren Fahrten, so heißt es, würden die Geräte dann automatisch erkannt und könnten sich selbstständig ins Netz einwählen.

Wie rasant der Internetzugang in den Zügen sein wird, ließ das Unternehmen ebenfalls noch offen. Wahrscheinlich ist, dass das Streamen ganzer Filme und hochauflösender Videos geblockt wird, damit jedem Reisenden ausreichend Bandbreite zur Verfügung gestellt werden kann. Das Abrufen von E-Mails, der Timelines in Sozialen Netzwerken und das Schauen kurzer Videos soll hingegen kein Problem sein.

Überlegt wird derzeit sogar, dass künftig direkt in den Speichern der in den Fahrzeugen verbauten Technik Inhalte hinterlegt werden. So könnten zum Beispiel Hörbücher, Filme oder Nachrichtensendungen aufgespielt werden, auf die der Reisende zugreifen kann, ohne dass dazu die Daten erst übers Mobilfunknetz abgerufen werden müssen und so die Empfangskapazität für andere Reisende geschmälert wird.

Bisher haben etliche Reisende, die während der Fahrt über das Mobilfunknetz aufs Internet zugreifen wollen, oft das Nachsehen. Auf einigen Streckenabschnitten können sie je nach Anbieter nur über sehr langsame Verbindungen aufs Internet zugreifen, stellenweise ist gar kein Netz verfügbar. Probleme gibt es unter anderem zwischen Radeberg und Dresden-Klotzsche, zwischen Großharthau und Arnsdorf, im Oberland oder zwischen Bautzen und Bischofswerda. Das liegt einerseits daran, dass nicht überall das superschnelle LTE-Netz ausgebaut ist. Zudem schirmt aber auch die Hülle der Triebwagen die Empfangsgeräte ab. Unter anderem verhindern die metallbedampften Fensterscheiben, dass die Signale in den Zug gelangen.

Auch wenn die neue Technik die Signale von mehreren Mobilfunkanbietern bündelt und so trotz Ausfalls eines der Netzes keine Abbrüche entstehen, gibt es laut den Trilex-Technikern allerdings entlang der Gleise auch Abschnitte, in denen so gut wie gar keine Signale anliegen. Deshalb wurde an einer speziellen Software getüftelt, welche die meist nur wenige Sekunden andauernden Phasen überbrückt. Zwar werden dann auch keine Inhalte mehr geladen – es kommt in dieser Zeit allerdings nicht zu Verbindungsabbrüchen. Die Fahrgäste müssen sich dann lediglich etwas länger gedulden, bis die gewünschten Inhalte aufs Mobiltelefon, das Tablet oder den Laptop geladen werden.

