Ungebremst aus der Tiefgarage gebrettert Eine 85-jährige Frau hat wohl vor Schreck nicht gebremst, nachdem sie vor ihrem Haus vier Autos demolierte.

© dpa (Symbolfoto)

Fast 30 000 Euro Schaden an fremden Autos und ein Verfahren wegen Unfallflucht – das ist die verheerende Bilanz des Unfalls einer 85 Jahre alten Rentnerin. Die Mercedes-Fahrerin war laut Anklage im Oktober vergangenen Jahres von ihrem Grundstück rechts in die Behrischstraße gefahren und dort mit einem entgegenkommenden Toyota zusammengeprallt. Gleichzeitig streifte sie zwei parkende Autos, einen Opel und einen weiteren Mercedes. Allerdings habe die Angeklagte nicht angehalten, sondern sei weggefahren. Daher musste sie sich nun wegen Unfallflucht vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 2 400 Euro hatte sie zuvor nicht akzeptiert.

Die Rentnerin sagte, an jenem Tag habe es einen Gewittersturm gegeben. Sie habe nicht gleich anhalten können und sei daher bis zur Wohnung ihres Sohnes in der Kyffhäuserstraße gefahren. Von dort habe sie sofort die Polizei alarmiert.

Genau diese Frage hat sich in dem Prozess jedoch nicht mehr klären lassen. Da half es auch nicht, dass Verteidiger Arne Setzepfand sagte, anders sei es gar nicht denkbar, dass die Polizei seine Mandantin habe anrufen können. Doch so klar war es dann doch nicht. Die Toyota-Fahrerin (39) berichtete als Zeugin, die Angeklagte sei ohne anzuhalten aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Behrischsstraße gekommen – und einfach weitergefahren.

Nach kurzer Beratung akzeptierte die Angeklagte die Strafe. Weil ihre Rente jedoch deutlich niedriger ist, als im Strafbefehl angenommen, milderte Richter Thomas Hassel die Geldstrafe auf 1 400 Euro. Zudem bleibt der Führerschein, den die Angeklagte am Unfalltag abgegeben hatte, noch für fünf Monate eingezogen. Die betagte Rentnerin wird sich wohl nicht mehr selbst hinter das Steuer setzen. (SZ/lex)

zur Startseite