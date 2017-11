Eisspeedway Ungebremst auf dem Eis Der Pro Tec Cup im Eisspeedway startet am Sonnabend in Freital. Zwei Meißner sind dabei.

Drift on Ice: Rasante Fahrten mit rassigen Manövern sind auch in diesem Winter wieder beim Pro Tec Cup im Eisspeedway zu erleben. Am Sonnabend ist Auftakt in Freital. © SZ-Archiv/Sampedro

Ronny Weis gerät ins Schwärmen, wenn er die möglichen Fahr- und Überholmanöver auf der Eisbahn im Freizeitzentrum Hains in Freital beschreibt. Dort beginnt am Sonnabend die Wettkampfserie des 6. Pro Tec Cups im Eisspeedway – ein Spektakel ohnegleichen für Fans dieser rasanten Sportart. Denn: Speedway ist die einzige Motorsportart die ohne Bremsen ausgetragen wird. Mit heißen Kurvendrifts rasen die internationalen Topfahrer auf ihren 500ccm-Maschinen über das Eis, angetrieben durch Methanol und mit über 800 Spikes an den Reifen.

In Freital wird auf einer Bahn von rund 100 Meter Länge gefahren, die an die Fahrer insbesondere wegen der doch recht engen Kurven und einer Gerade von maximal 20 Meter Länge ganz besondere Herausforderungen stellt. Ronny Weis, der im MC Ice Drifters im ADAC die Organisationsfäden wesentlich mit knüpft, freut sich als Fahrer in der 500ccm-Klasse auf spannende Rennen. „Überholen ist auf jeden Fall möglich“, sagt er, jedoch nicht ohne den Hinweis, dass dazu Fahrgefühl und taktische Weitsicht nötig sind.

Beides haben Routinier Weis und sein Meißner Vereinskollege Richard Geyer gerade in diesem Jahr in der Speedway Cup Serie mehrmals nachgewiesen. Doch im starken Freitaler Teilnehmerfeld mit Fahrern aus sieben Nationen geht natürlich alles wieder bei Null los. „Sieben Länder, so viele waren es noch nie“, freut sich Ronny Weis. Neben den „herkömmlichen“ Rennen der 500ccm-Klasse können sich die Zuschauer in Freital unter anderem auf mindestens ebenso spektakuläre Runden der Quad-Elite freuen. Mit dem zweifachen Titelträger Stephan Bischoff sowie dem Langstreckenmeister Ilja Mademann haben sich hier gleich zwei Deutsche Meister dieses Jahres angekündigt.

Auch der Nachwuchs bekommt in der 50ccm-Klasse traditionell sein Podium in Freital. Mit Magnus und Michelle Rau sowie Frieda Thomas hat der MC Meißen hier drei „heiße Eisen“ am Start, die ebenfalls in diesem Jahr schon eine Reihe vorderer Platzierungen einfahren konnten.

Ronny Weis hofft auf viele Zuschauer. Seine Empfehlung: „Zeitiges Kommen sichert gute Plätze.“ Denn nirgendwo sonst außer in Freital kommt das Publikum während der Wettkämpfe bis auf zwei, drei Meter an die Bahn heran. Zudem werde es eine tolle Eröffnungsshow mit Feuerzauber und so mancher Überraschung geben, verspricht das Meißner Speedway-Urgestein. Rennbeginn am Sonnabend ist um 17 Uhr, eine Stunde vorher wird die Halle geöffnet.

Die weiteren Renntage des Pro Tec Cups finden dann nach dem Jahreswechsel statt. Am 3. Februar trifft sich das Fahrerfeld in Jonsdorf, am 24. Februar in Chemnitz, einen Tag später in Dresden. Im Plan steht auch wieder ein Eisspeedway-Event in Oberau. Das allerdings ist wie immer davon abhängig, ob es frostig genug im Elbland wird.

