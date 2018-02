Ungebetener Gast in Rietschen

Symbolbild. © dpa

Rietschen. Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 37-jährigen Polen wegen Hausfriedensbruchs.

Der Mann war einem Anwohner an der Görlitzer Straße in Rietschen gegen 0.30 Uhr aufgefallen. Der Zeuge habe beobachtet, wie der Verdächtige auf seinem Grundstück umherschlich, berichtet eine Polizeisprecherin. Daraufhin habe der Grundstückseigentümer die Polizei gerufen. Diese konnte den ungebetenen Gast stellen. Ob er in der Nacht zum Dienstag in Rietschen auch einen Diebstahl durchführen oder planen wollte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, wird aber unter Umständen nicht zu klären sein. (szo)

