Ungebetene Besucher Einbrecher durchsuchen Büro und Wochenendhaus und lassen einiges mitgehen.

Ein unbekannter Täter hebelte in Heidenau auf der Dresdner Straße die Schiebetür einer Einrichtung für Betreutes Wohnen auf und drang in das Gebäude ein. Das ereignete sich am 19. Mai in der Zeit von 5.30 bis 6 Uhr. Er durchsuchte den Rezeptionsbereich der Wohnanlage und drang gewaltsam in mehrere Büros ein, die er ebenfalls durchsuchte. Derzeit liegen der Polizei weder Angaben zum möglichen Stehlgut sowie zum Sachschaden vor.

Auch ein Wochenendhaus im Sebnitzer Ortsteil Schönbach war das Ziel von Kriminellen. Unbekannte Täter drückten dort im Zeitraum vom 16. Mai 10 Uhr bis 19. Mai 13.30 Uhr die Außenjalousien auf und schlugen ein Fenster ein. Sie entwendeten einen Rasenmäher, einen Holzspalter, einen Fernseher, einen Elektroheizer und ein I-Phone im Wert von ca. 3.000 Euro. Der dabei verursachte Sachschaden wurde mit rund 400 Euro angegeben.

