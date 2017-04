Ungarns Studenten wehren sich gegen Orban-Plan Der Ministerpräsident hält an der Schließung der Elite-Uni CEU fest. Vom Gründer und Förderer hält er nichts.

Veto gegen Orbans Politik: Studenten protestieren in Budapest gegen ein Gesetz, das die Weiterführung der Elite-Universität CEU künftig unmöglich macht. © puzzlepix/rex/shutterstock Veto gegen Orbans Politik: Studenten protestieren in Budapest gegen ein Gesetz, das die Weiterführung der Elite-Universität CEU künftig unmöglich macht.

George Soros, ein aus Ungarn stammender US-Milliardär und Finanzspekulant, hatte die Hochschule 1991 gegründet

George Soros, ein aus Ungarn stammender US-Milliardär und Finanzspekulant, hatte die Hochschule 1991 gegründet

Gestählte Parteisoldaten, die auf Durchzug stellen, lassen sich durch nichts aus ihrer stoischen Ruhe bringen. Protestdemonstrationen, Bittbriefe und Petitionen aus dem In- und Ausland: Alle Einwände gegen Ungarns neues Hochschulgesetz perlten an Staatschef Janos Ader ab. Das Gesetz schränke die Freiheit von Forschung und Lehre keineswegs ein, rechtfertigte er am Montagabend lakonisch die Unterzeichnung der umstrittenen Novelle.

Tatsächlich dürfte sich durch die neue Regelung, dass eine ausländische Universität in Ungarn auch einen Lehrbetrieb in ihrem Mutterland unterhalten muss, für nahezu alle Hochschulen mit ausländischen Trägern kaum etwas ändern. Mit der Zentraleuropäischen Universität (CEU) droht aber ausgerechnet der international renommiertesten Akademikerschmiede des Landes das Aus: Die 1991 von dem aus Ungarn stammenden US-Milliardär George Soros gegründete Elite-Universität kann als Einzige die Auflage nicht erfüllen.

Es ist weniger die CEU als deren Gründer, der den nationalpopulistischen Premier Viktor Orban unbeirrt an seinem Feldzug gegen die US-Universität festhalten lässt: Das von Soros formulierte Ideal einer „offenen Gesellschaft“ steht seinem Plädoyer für eine „illiberale Demokratie“ diametral entgegen.

Auch für Orbans Kritiker geht es um mehr als den Erhalt einer Elite-Uni: Sie sehen nicht nur die Freiheit der Wissenschaft, sondern auch die Demokratie und die EU-Zukunft des Landes gefährdet. Das Hochschulgesetz ziele nicht nur darauf, die CEU zu schließen, sondern „uns auf ein Leben außerhalb der EU vorzubereiten“, fürchtet die linke Zeitung Nepszava. Über 70 000 Menschen zogen am Sonntag aus Solidarität mit der CEU durch Budapest – und sorgten für die größte Demonstration gegen den Premier seit Jahren.

Doch warum lässt sich der frühere Soros-Stipendiat Orban trotz vermehrten Ärgers mit der EU von dem Kesseltreiben gegen die CEU nicht abbringen? Der Premier sucht nach Meinung des Budapester Analysten Peter Kreko bewusst den Dauerkonflikt, um sich als Gralshüter der nationalen Interessen profilieren zu können: „Er braucht einen starken Feind, um den eigenen Anhang mobilisieren zu können.“

Im nächsten Frühjahr stehen in Ungarn Parlamentswahlen an – und Orban benötigt beim Buhlen um den Anhang der rechtsextremen „Jobbik“-Konkurrenz wieder einen adäquaten Gegner. „Stoppt Brüssel“ nennt sich das Motto einer von der Regierung initiierten Volksbefragung, die mit suggestiven Fragen gegen ein ausgemachtes „EU-Diktat“ in der Wirtschafts- und Flüchtlingspolitik zu Felde zieht. Doch noch mehr als die von Orban gern an den Pranger gestellte EU-Melkkuh eignet sich Soros als Sündenbock. Jüdisch, Finanzspekulant und reich: Als dämonisiertes Feindbild für antisemitisch angehauchte Verschwörungstheorien ist der 86-Jährige für autoritär gestrickte Politfürsten ideal.

Ein Intimfeind Trumps

Nicht nur bei dem Feldzug gegen die von Budapest gern als „Soros-Universität“ deklamierte CEU, sondern auch gegen von Soros unterstützte Bürgerrechtsgruppen scheint Orban dem Beispiel seines Vorbilds Wladimir Putin zu folgen: Erst im März ist der von Soros mitunterstützten Europa-Universität in St. Petersburg die Lizenz entzogen worden. Zwar zählt der US-Botschafter in Ungarn zu den schärfsten Kritikern des neuen Hochschulgesetzes. Doch in ungarischen Medien wird spekuliert, dass Orban die Novelle mit dem Segen der neuen US-Administration auf den Weg gebracht habe: Von dem erklärten Soros-Feind Donald Trump könne die bedrängte CEU kaum Schützenhilfe erwarten.

Er habe von Washington feste Unterstützung zugesagt bekommen, beteuert hingegen der kanadische CEU-Rektor Michael Ignatieff. Doch bleibt es bei den verhärteten Fronten, wird die CEU ab 2018 keine neuen Studenten mehr aufnehmen können – und spätestens 2021 ihre Zelte in Budapest abbrechen müssen. Egal, ob Budapest deren Kontrolle oder Schließung anvisiert: Eine Abwanderung der CEU erscheint keineswegs mehr ausgeschlossen.

Nach Wien, Prag und Vilnius hat sich auch Berlin als Alternativ-Standort für die Renommier-Universität ins Spiel gebracht. An die Aufgabe ihres Standorts hegt die in Ungarn fest verwurzelte CEU bislang keine Gedanken – und kündigt die Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel an. Die CEU hege keinerlei Absicht, in Budapest das Feld zu räumen, versichert Ignatieff: „Wir machen weiter und werden auf keinen Fall schließen – egal, was passiert.“

