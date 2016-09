Ungarn lässt kaum Syrer ins Land Luxemburgs Außenminister droht Budapest wegen der Flüchtlingspolitik mit dem EU-Ausschluss.

Sie haben es geschafft: Flüchtlingskinder aus Syrien und ihre Eltern kommen in einem Bus im Lager in Vamosszabadi an. Ungarns Regierung hält an seinem restriktiven Kurs fest und lässt pro Tag nur wenige Flüchtlinge ins Land. © reuters

Kollegiale Wertschätzung sieht anders aus. Verstimmt hat Ungarns Außenminister Peter Szijjarto am Dienstag auf die Forderung seines Luxemburger Amtskollegen Jean Asselborn reagiert, Ungarn wegen seiner massiven Verstöße gegen die Grundwerte vorrübergehend oder für immer aus der EU auszuschließen. Europas dienstältester Chefdiplomat sei „arrogant, herablassend, frustriert“ und eine „unseriöse Figur“, schäumte Szijjarto. Asselborn sei ein „Nihilist“, der unablässig daran arbeite, „Europas Sicherheit und Kultur zu zerstören“: „Er will Ungarn aus der EU ausschließen, aber hat sich selbst aus dem Kreis der Politiker ausgeschlossen, die ernst genommen werden können.“

In einem Interview mit der Zeitung Die Welt (Dienstag) hatte Asselborn erklärt: „Wer wie Ungarn Zäune gegen Kriegsflüchtlinge baut oder wer die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz verletzt, der sollte vorübergehend oder notfalls für immer aus der EU ausgeschlossen werden.“

Ungarn schottet seine Südgrenze mit Stacheldrahtzäunen gegen Flüchtlinge ab. Zugleich lehnt es beschlossene und eventuelle künftige EU-Quoten zur Verteilung von Asylbewerbern über die EU-Mitgliedsländer strikt ab. Am 2. Oktober will der rechts-konservative Ministerpräsident Viktor Orban seine Ablehnungspolitik durch eine Volksabstimmung bestätigen lassen.

Unbeeindruckt von der Schelte des Luxemburger Außenministers zeigte sich Premier Viktor Orban. Im Gegenteil: Vor dem Referendum verschärft Budapest noch einmal das schon seit Wochen anhaltende verbale Trommelfeuer gegen die ungewollten Immigranten.

„Wollen Sie zulassen, dass die EU bestimmen darf, dass nichtungarische Bürger in Ungarn ohne Zustimmung des Parlaments angesiedelt werden?“ So lautet die von Budapest zur Schicksalsfrage erklärte Referendumsfrage. Mit der „Massenmigration“ sei der „Terror in Europa eingezogen“, so die Dauerbotschaft von Premier Orban an seine Landsleute. Ungarn habe „kein Herz aus Stein“, aber jeder einzelne Migrant stelle ein „Sicherheitsrisiko“ dar. Sein Land stehe vor einem „Kampf um Leben und Tod“: „Europa muss aufwachen. Mit dem Referendum wollen wir die Entscheidung der EU-Kommission wieder rückgängig machen.“

Juristisch ohne Konsequenzen

Doch weniger außenpolitischen als innenpolitischen Gründen scheint der Volksentscheid zu dienen, der juristisch keinerlei Konsequenzen hat: Die schwache Opposition wirft Orban vor, mit dem Referendum nur von den eigentlichen Problemen des Landes ablenken zu wollen. Wer das Referendum boykottiere, sei „schwachherzig und unfähig“, so indes Orbans Kabinettschef Janos Lazar: Bis zur Abstimmung werde die Regierung ihre „Informationskampagne“ verstärken und den sogenannten „Einwandernotstand“ verlängern.

Tatsächlich sind die zunächst bewilligten 3,1 Milliarden Forint (rund 11,61 Millionen Euro) für das seit Wochen währende Propaganda-Trommelfeuer gegen die missliebigen Flüchtlinge bereits aufgebracht – und hat die Regierung weitere 2,56 Millionen Euro für den Stimmenstreit bereitgestellt. Obwohl die Mehrheit der Ungarn die rigide Flüchtlingspolitik der Regierung unterstützt, scheint sich vielen der Sinn des von Budapest inszenierten Referendumsspektakels nur bedingt zu erschließen.

Doch Budapest erhofft sich ein klares Referendumssignal und verstärkt darum noch einmal die düsteren Propaganda-Bemühungen. „Hätten Sie’s gewusst?“ fragen die im ganzen Land gekleisterten Plakate: „Es waren Einwanderer, die die Anschläge von Paris begingen.“ Die nicht nur rhetorische Hatz auf die wenigen noch durch den Stacheldraht gelangenden Transit-Flüchtlinge wird mit der Ankündigung des Baus eines weiteren Zauns zu Serbien und der Anstellung von 3 000 zusätzlichen „Grenzjägern“ flankiert. Dem „Amoklauf“ Brüssels müsse ein Ende gesetzt werden, so Orban in einem an alle Auslands-Ungarn versandten Schreiben: „Die Zukunft unserer Kinder, unserer Kultur und unserer Sicherheit ist in Gefahr.“ (mit dpa)

