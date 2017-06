Ungarn als Geburtstagsgäste Wer mit 150 noch so kräftig bei Stimme ist und so viel Besuch bekommt, kann sich glücklich schätzen – wie der Männerchor.

Der Männerchor Großenhain-Reinersdorf und das Schülerorchester der Musikschule aus dem ungarischen Kecskemét in der Kirche Reinersdorf. © Kathrin Krüger-Mlaouhia

Die Instrumente sind eingepackt, die Noten verstaut – der Reisebus ist wieder Richtung Ungarn zurückgefahren. Was bleibt vom 150. Jubiläum des Männerchorgesanges in Reinersdorf ist die Erinnerung an ein musikalisches Wochenende, das viele glückliche Besucher hatte. Mit der Einladung an die ungarische Musikschule in Kecskemét erfüllte sich der Männerchor Großenhain-Reinersdorf einen Herzenswunsch. Und die Reinersdorfer kamen in den Genuss exzellenter Darbietungen.

Zum vierten Mal sind ungarische Musiker aus der Großenhainer Kulturpartnerstadt in Deutschland, weiß Sänger Tibor Berta, der den Kontakt herstellte. Vor über zehn Jahren begann der Austausch mit gegenseitigen Besuchen und zum Vorteil auch des hiesigen Publikums. Die Lokalverwaltung der deutschen Minderheit in Ungarn wünschte sich damals, dass die Großenhainer Adventskonzerte mit deutschen Weihnachtsliedern gestalten. Mehrfach kamen daraufhin Musikschüler und auch populäre Künstler an die Röder, um hier aufzutreten. „Über die Musikalität der Ungarn kann man nur staunen“, lobt Männerchor-Vereinsvorstand Siegfried Behla.

Harmonische Atmosphäre

Ein gutes Dutzend Musikschüler bestritten diesmal in Reinersdorf und Zabeltitz Auftritte, die beim Publikum sehr gut ankamen. „Es war ein toller Nachmittag“, sagt eine Frau aus dem Reinersdorfer Kirchenvorstand. „Die Ungarn sind disziplinierte Musikschüler, sie treten selten mit einem Chor auf, deshalb haben sie gern mit uns musiziert“, so Siegfried Behla. Junge Instrumentalisten und väterliche Chorsänger – das habe eine erstaunlich harmonische Atmosphäre gegeben.

Zum eigentlichen Chorgeburtstag trugen am Sonnabend der Ebersbacher Männergesangverein 1868 e.V. und der KaleidosChor bei. Am Sonntag wurde zur Jubelkonfirmation in Reinersdorf gespielt. Und mit der Zabeltitzer Chorgemeinschaft gab es eine gemeinsame Serenade in der Kirche. Bereits am 2. Februar 1867 wurde vor 150 Jahren der Männergesangverein Reinersdorf gegründet. Seit 2004, also 13 Jahren, haben sich die Reinersdorfer mit den Großenhainern verbunden, um gemeinsam der Überalterung zu trotzen. Nun gibt es auch wieder jüngere Chorsänger.

