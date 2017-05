Ungarische Operetten-Diva singt am Muttertag Livia Buvary galt in den 1980er Jahren als eine der bekanntesten Sängerinnen ihres Landes. Am Sonntag tritt sie im Schloss auf.

Livia Buvary singt am Sonntag in Schönfeld mit Werner Schwandt bekannte Operettenmelodien von Johann und Josef Strauß, Robert Stolz und Franz Lehár. © Schloss Schönfeld

Dieses Konzert sollten Freunde der leichten Muse auf keinem Fall verpassen. Am Muttertag gastiert Livia Buvary im Schönfelder Schloss. Die Operettensängerin ist in ihrer Heimat Ungarn ein Star. Mehrere Fernsehaufnahmen aus den 80er Jahren, die man heute auf Youtube sehen kann, beweisen, dass sie einst zur Creme de là Creme der ungarischen Operettenszene gehörte. Noch heute gastiert sie regelmäßig am Operetten-Nationaltheater in Pécs und wird als Solistin an der Semperoper Dresden engagiert. In einer Vielzahl von Gastspieltourneen und Auftritte begeisterte die Ausnahmekünstlerin ihr Publikum u.a. in Deutschland, Österreich, Italien, Japan, Russland und Israel.

In Schönfeld präsentiert Livia Buvary ein operettenhaftes Galakonzert zum Muttertag. Mit ungarischem Temperament und Wiener Charme entführt die Sopranistin ihre Gäste in die heitere Operettenwelt. Die außergewöhnliche Stimme und die lebendige Ausstrahlung sind ein Garant für einen großartigen Nachmittag in dem traumhaften Ambiente des Prunksaals auf dem Schönfelder Traumschloss. Begleitet wird die Künstlerin vom Bariton Werner Schwandt, der durch das Programm führt. Der Eintritt kostet 22 Euro. (SZ)

