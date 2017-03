Unfassbares Verletzungspech Das Spiel der zweiten Mannschaft von Cunewalde muss abgesagt werden.

Handball-Sachsenliga Männer. Nach dem knappen Heimsieg über den HVH Kamenz hat sich die Tabellensituation beim HV Oberlausitz Cunewalde zwar verbessert – aber das Lazarett hat sich weiter gefüllt. Die Verantwortlichen mussten jetzt sogar das Spiel der zweiten Mannschaft absagen, um das Auswärtsspiel beim HC Einheit Plauen abzusichern. „Unfassbar, was in dieser Saison bei uns abgeht“, meinte ein sichtlich aufgelöster Carsten John mit finsterer Miene vor dem Sonnabendspiel.

Für das Duell bei der Mannschaft der Stunde – Plauen feierte zwölf Siege in Serie und steht auf Tabellenplatz zwei – fallen jetzt auch noch Oliver Aßmann, Patrick Michel, Kai Vogt und der erst kürzlich reaktivierte Benjamin Sieber verletzungsbedingt aus. Hinzu kommt der berufsbedingte Ausfall von Stefan Hühn. „Außer den Torhütern, Tom Baugstatt, Christian Israel, Gary Biele, Kevin Mühlan füllen wir mit Spielern der zweiten Mannschaft auf“, erklärte John. „Und selbst diese ist personell angeschlagen.“ Natürlich erwartet der HVO am Wochenende keine Wunderdinge – aber kampflos aufgeben wollen die Cunewalder jedenfalls nicht. „Für uns gilt es, uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Unser Fokus liegt aber eindeutig auf den dann verbleibenden vier Begegnungen bis zum Saisonfinale am 22. April.“ (fs)

