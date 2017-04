Unfallzeuge gesucht Es gibt noch Fragen zu einer Spiegel-Hakelei zwischen Höckendorf und der S 34.

Am 19. Januar 2017 ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Technitzer Straße, zwischen der Ortslage Höckendorf und der S 34, ein Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Ein Hyundai Getz (Fahrerin: 64) und ein VW Golf (Fahrer: 68) stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammen, wodurch Sachschaden an den Autos in Höhe von etwa 150 Euro entstand. Danach setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort. Ein dem Golf nachfolgender, bisher unbekannter Fahrzeugführer hielt an und nannte der Hyundai-Fahrerin das amtliche Kennzeichen des VW, anhand dessen der Golf-Fahrer ermittelt werden konnte. Dieser unbekannte Fahrzeugführer wird gebeten, sich unter Telefon 03431 6590 im Polizeirevier Döbeln zu melden.

zur Startseite