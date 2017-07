Unfallverursacher zahlt für neue Buswartehalle Mit vier Promille war der Mann auf der B 169 unterwegs. Den Schaden wollte er schnell wiedergutmachen.

Die bei einem Verkehrsunfall Anfang Dezember 2016 zerstörte Buswartehalle an der B 169 in Neudorf soll erneuert werden. Der Unfallverursacher selbst kommt für den Schaden auf und hat die Kosten von mehr als 10 400 Euro bereits an die Gemeinde Zeithain überwiesen. „Wir hatten den Eindruck, dass ihm das sehr peinlich ist und er die Sache schnell geregelt wissen will. Darüber sind wir natürlich sehr froh“, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos).

An jenem verhängnisvollen Sonntagmorgen war der Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Sprinter auf der B 169 unterwegs – er fuhr Schlangenlinien, rammte das Buswartehäuschen in Neudorf und fuhr danach Richtung Lichtensee weiter. Zwei Zeugen stoppten den Mann und riefen die Polizei. Die stellten bei dem damals 63-Jährigen bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 4 Promille fest – als absolut fahruntüchtig gilt man rechtlich gesehen schon ab 1,1 Promille. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (SZ/ste)

