Unfallursache: Missachtung des Winters Zweimal hat´s gekracht, weil sich Autofahrer nicht auf die kalte Jahreszeit einstellten.

Hätte er doch mal seine Scheiben freigekratzt, der Hyundai-Fahrer in Strehla. © Symbolfoto/Wittchen

Die Polizei meldet zwei Unfälle, die im Zusammenhang mit dem Wintereinbruch stehen. Vereiste Scheiben führten nach Ansicht der Beamten zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr im Strehlaer Ortsteil Forberge. Dort fuhr der 48-jährige Fahrer eines Hyundai auf der B 182 aus Richtung Riesa in Richtung Strehla. In Forberge geriet er nach links und stieß mit zwei Pkws im Gegenverkehr - Skoda (Fahrer 18) und Opel (Fahrerin 69) - zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass die Scheiben des Hyundai komplett vereist waren.

Auch ein Unfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in Gröditz geht nach Meinung der Polizei auf Nichtbeachtung der winterlichen Verhältnisse zurück: Ein 25-jähriger Skodafahrer war in Gröditz auf der Poststraße aus Richtung Marktstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe Am Bauhof kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der 25-Jährige hatte auf seinem Auto noch die Sommerreifen drauf!

zur Startseite