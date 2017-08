Unfallstau an der Sachsenbrücke Ein Autofahrer wurde bei einer Kollision am Donnerstagmittag in Pirna leicht verletzt.

Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Verkehr ringsum staute sich. © Daniel Förster

Zwei Pkws, ein Skoda und ein BMW, sind an der Zu- bzw. Abfahrt der Sachsenbrücke in Pirna am Mittag zusammengestoßen. Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Fahrer des BMW wurde vor Ort behandelt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Dresden ermittelt.Näheres zu dem Unfall ist noch nicht bekannt. Aber es gab Staus rings um die Unfallstelle. (df)

