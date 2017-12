Unfallserie auf der A 4 Ein Auffahrunfall hat in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn den Verkehr enorm behindert. Die Unfallstelle war noch nicht beräumt, da krachte es erneut.

Auf der Überholspur sind fünf Fahrzeuge aufeinandergefahren. © Rocci Klein

Bautzen. Im angekündigten dichten Weihnachtsreiseverkehr in Richtung Polen und Osteuropa ereigneten sich am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz gleich sechs Verkehrsunfälle, drei davon zu nächtlicher Stunde. Tausende Reisende standen aufgrund dessen im Stau. Von den insgesamt 13 beteiligten Personen wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Gekracht hatte es beispielsweise gegen 1.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Uhyst. Aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes waren nach Bremsmanövern gleich fünf Autos wie beim Domino aufeinander gefahren. Die Unfallaufnahme, Bergung der beteiligten Autos und Säuberung der Fahrbahn dauerte etwa zweieinhalb Stunden. Hier war neben der Autobahnpolizei auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Bei Burkau krachte es gegen 2.50 Uhr erneut. Am Stauende waren drei Autos aufeinander gefahren. Für einen Audi und dessen 29-jährigen Fahrer ging es nur mit einem Abschleppdienst weiter in Richtung Heimat.

In der Südröhre des Autobahntunnels Königshainer Berge kamen sich am frühen Freitagmorgen zwei Autos ins Gehege. Bei einem Fahrstreifenwechsel touchierte ein 62-Jähriger mit seinem Audi einen neben ihm fahrenden BMW. Zu Behinderungen kam es nicht. Die Fahrbahn war dank einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf schnell wieder geräumt. (szo)

