Unfallrisiko Alkohol

Weesenstein. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Weesenstein auf die Altenberger Straße ein Unfall unter Alkoholeinfluss. Eine Frau (27) war dort mit einem VW Golf gegen eine Leitplanke gefahren. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 27-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten und eine Blutentnahme veranlasst. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Betonschneider gestohlen

Freital. Diebe sind am in der Nacht zum Donnerstag in Freital unterwegs gewesen. Auf einem Firmengelände an der Schachtstraße in Döhlen. Dort brachen sie ein Firmenfahrzeug auf und stahlen aus diesem einen Betonschneider im Wert von rund 1500 Euro. Der Versuch ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen misslang. Der Sachschaden wurde auf rund 100 Euro beziffert.