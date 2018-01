Unfallopfer wird gesucht

Dresden. Die Polizei sucht den Jungen, der am vergangenen Freitag um 16.10 Uhr in einen Unfall auf der Schandauer Straße an der Haltestelle Bergmannstraße verwickelt war. Er könnte sich dabei verletzt haben, hinterließ aber seinen Namen und seine Adresse nicht.

Der Junge lief unvermittelt auf die Straße, als sich eine Bahn der Haltestelle näherte. Dabei hat er offenbar einen Pkw übersehen, der von der Schandauer nach rechts auf die Bertmannstraße abbiegen wollte. Es handelte sich um einen Dacia, den ein 67-Jähriger steuerte. Der Mann bremste zwar noch, dennoch rannte der Junge gegen den stehenden Pkw. Dabei stürzte er auf die Straße. Noch bevor der 67-Jährige den Namen seines Unfallgegners erfragen konnte, kam eine Frau und stieg mit dem Jungen in die Staßenbahn.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Beamten wollen wissen, ob sich das Kind bei dem Zusammenstoß verletzt hat. Hinweise: Telefon 483 2233

