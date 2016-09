Unfallkreuzung wird entschärft

Am kommenden Dienstag rücken Bauleute an der Kreuzung Bautzner/Rothenburger Straße an. Nachdem dort in diesem Jahr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist, soll die Ecke für Radler sicherer werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich 14 Tage dauern und kosten rund 60 000 Euro.

Künftig sollen Radfahrer an der Stelle direkt auf die Nebenfahrbahn – die sogenannte Kleine Bautzner Straße – gelenkt werden. Dafür setzt die Baufirma den Bordstein an der Rothenburger sowie einen Mast für die Straßenbahnen zurück. Den Kraftfahrern kommen sie so nicht mehr in die Quere. Die Straße dürfen sie jedoch auch künftig nutzen. Während der Bauzeit kann es zu Einschränkungen kommen.

Im nächsten Jahr soll die Bautzner Straße zwischen Rothenburger Straße und Albertplatz saniert werden. Dann soll es auch Radwege geben. (SZ/sag)

