Unfallkreuzung wird ausgebaut

Für rund 95 000 Euro wird derzeit die Kreuzung von Canaletto-, Wintergarten- und Bertheltstraße umgebaut. Die Bereiche, in denen bislang Großpflaster verlegt war, bekommen dabei eine neue Asphaltdecke. Der Bordstein wird abgesenkt. Dadurch sollen die Gehwege und das Überqueren der Kreuzung für Fußgänger künftig sicherer werden. In den vergangenen Jahren kam es dort immer wieder zu Unfällen.

Im Zuge der Bauarbeiten werden in der Bertheltstraße außerdem Parkplätze eingerichtet, auf denen Autofahrer ihre Fahrzeuge schräg zur Fahrbahn abstellen können. Auch an die Radfahrer hat die Stadt gedacht: Es werden zusätzlich acht Fahrradbügel aufgestellt. Die Arbeiten dauern bis 13. April. Dabei muss die Fahrbahn im südlichen Bereich an den Einmündungen zur Wintergarten- und Bertheltstraße gesperrt werden. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. (SZ/noa)

zur Startseite