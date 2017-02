Unfallkreuzung verschwindet Die Bahn will zwei Gleisübergänge in Glaubitz durch Tunnel ersetzen. Dadurch könnte es auf der S 88 sicherer werden.

Kurven, Brückengeländer und Bäume beeinträchtigen an der Kreuzung zwischen Bahnhofstraße und S 88 in Glaubitz die Sicht der Autofahrer. Mit den Ausbauplänen der Deutschen Bahn wird die nun komplett neu gebaut.



Mit dem Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und Riesa verschwindet auch ein Sicherheitsrisiko in Glaubitz – denn die Kreuzung zwischen Riesaer, Bahnhofstraße und Ortsverbindung nach Moritz soll komplett neu gebaut werden.

Nach den Plänen der DB Netz AG wird die Bahnhofstraße inklusive Radweg künftig vor dem P+R-Platz über den Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal und danach unter den Gleisen hindurchgeführt. Statt einer versetzten Kreuzung soll die Bahnhofstraße dann direkt über die S 88 führen und Richtung Moritz weiterverlaufen. Die Fußgänger, die auf die andere Seite der Gleise beziehungsweise zu den künftig direkt gegenüberliegenden Bahnsteigen gelangen wollen, bekommen zudem einen separaten, behindertengerechten Tunnel. Der Floßkanal erhält außerdem neue Ufer. Und die Fläche zwischen S 88 und neuer Zufahrt nach Moritz soll tiefergelegt werden, um künftig als Retentionsraum für eventuelle Hochwasser zu dienen. „Ich denke, es ist eine optimale Lösung, die wir hier gefunden haben“, so der verantwortliche Projektleiter Klaus Riedel.

Ähnlich äußert sich auch der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos). „Die Bahn hat das so vorgeschlagen, was uns natürlich sehr entgegenkommt.“ Denn zuletzt hatte es an jener Stelle einige Unfälle gegeben und die Kritik, die versetzte Kreuzung sei schlecht einsehbar und die Autos oft zu schnell. Denn in Höhe der Kreuzung selbst gilt zwar das Tempolimit von 50 Stundenkilometern, Richtung Nünchritz sind aber 70 erlaubt – und viele Fahrer reizen die Grenzen wohl aus.

Ab 2020 wird gebaut zurück 1 von 4 weiter Ziel des Ausbaus ist es, dass der ICE künftig mit bis zu 200 Stundenkilometern zwischen Dresden, Riesa und Leipzig fahren und die Fahrzeit damit auf 47Minuten verkürzt werden kann. Zwischen Herbst 2020 und 2024 soll der Abschnitt zwischen dem Abzweig Leckwitz und dem Zeithainer Bogendreieck erneuert werden. Die größten Einzelmaßnahmen werden dabei neben dem Umbau der zwei Glaubitzer Bahnübergänge die Erweiterung der Gleisanlagen am Bahnhof Weißig sein sowie der Bau von kilometerlangen Schallschutzwänden. Die Bahn rechnet für diesen Abschnitt mit Kosten von insgesamt etwa 100 Millionen Euro.

Allein im Juli vergangenen Jahres registrierte die Polizei dort drei Unfälle, in den drei Jahren zuvor waren es insgesamt sechs. Die Unfallursachen waren meist ähnlich: Entweder wurde der Gegenverkehr nicht beachtet oder der Sicherheitsabstand war nicht groß genug, so die Polizei. Als Unfallschwerpunkt gelte die Kreuzung trotzdem nicht. Deshalb lehnte der Landkreis, der für die Verkehrssicherheit verantwortlich ist, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ab – auch wenn Lutz Thiemig die durchaus begrüßen würde: Denn seiner Meinung nach werde auf der S 88 regelrecht gerast. Er hofft nun, dass sich die Situation mit dem Umbau der Kreuzung entschärft. Obwohl die dann streng genommen sowieso nicht mehr seine Angelegenheit ist: Denn die neue Kreuzung liegt auf Zeithainer Flur, die Gemeindegrenze verläuft auf der S 88 und auf der jetzigen Straße Richtung Moritz.

Neben dem Bahnübergang an der Bahnhofstraße will die DB Netz AG auch den Übergang wenige Hundert Meter weiter an der Poststraße umbauen. Auch hier soll die Straße künftig unter den Schienen hindurchführen. Während der Tunnel an der Bahnhofstraße noch mit einer Höhe von 4,50 Metern geplant wird, sind es an der Poststraße nur 2,70 Meter.

„Für den Krankenwagen reicht das. Für Lkws ist die Unterführung nicht ausgelegt“, so Klaus Riedel. Mit den Fahrzeugen werden hier künftig auch die Fußgänger durch den Tunnel geführt. Zudem sei der Bau einiger Rampen nötig, um die Anbindung aller Grundstücke zu gewährleisten. – Insgesamt hält die Bahn die Tunnellösung für praktikabler als eine Brücke. „Aufgrund der Elektrifizierung ist das einfacher“, erklärt der Projektingenieur. Um die Tunnel zum Beispiel auch während Starkregen befahrbar zu halten, wird an der Bahnhofstraße mit einem extra Pumpwerk geplant. An der Poststraße wird aus Kostengründen lediglich sickerfähiges Material verbaut und das Wasser in einen Staukanal geleitet.

Lutz Thiemig ist überzeugt, dass die Anwohner mit dieser Lösung im Großen und Ganzen gut leben können. „Nur die Frage der langen Sperrung und Umleitung wird viel Kritik hervorrufen“, glaubt der Bürgermeister. Er selbst hat dafür allerdings Verständnis, schließlich sei das Vorhaben technisch sehr anspruchsvoll. Weil die Bahnstrecke nicht komplett gesperrt werden kann, werden quasi erst ein Gleis und ein halber Tunnel gebaut, im Jahr darauf die andere Seite – und das, während permanent die Züge an den Bauarbeitern vorbeirauschen.

