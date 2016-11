Unfallkreuzung hat ihr Rad wieder Die Ecke Bautzner/Rothenburger Straße ist entschärft. Doch für das Gedenk-Rad fehlt die Erlaubnis.

Für das Gedenk-Rad - hier auf einem älteren Foto - fehlt die Erlaubnis. © Sven Ellger

Es hat seinen Platz zurückgefunden: Das weiß gestrichene Fahrrad wurde wieder an der Kreuzung Bautzner/Rothenburger Straße aufgestellt, um an die junge Radfahrerin zu erinnern, die vor einigen Monaten bei einem Verkehrsunfall starb. Weil die Stadt die Kreuzung entschärfen ließ, wurde das Rad zwischenzeitlich abgebaut. „Wir haben es an den Eigentümer übergeben“, sagt Stadtsprecherin Anke Hoffmann auf SZ-Anfrage. Nach Abschluss der Arbeiten steht es wieder. Doch die Stadt will das Rad noch in dieser Woche entfernen. Denn der Eigentümer hat es ohne Erlaubnis platziert.

Die Arbeiten an der Bautzner/Rothenburger Straße sind inzwischen abgeschlossen. Fahrradfahrer können nun von der Rothenburger Straße direkt in die Nebenfahrbahn der Bautzner Straße – die sogenannte Kleine Bautzner – einbiegen, ohne die Fahrbahn der Autos zu kreuzen. Diese darf aber auch weiterhin mit genutzt werden. Die Entschärfung hat 60 000 Euro gekostet und wurde dem Ausbau der Bautzner Straße im kommenden Jahr vorgezogen. (SZ/sag)

