Unfallfrei geparkt beim Sachsentag Die Großparkplätze um Löbau sind zwar am Sonnabend mit etwa 4000 Fahrzeugen belegt, aber passiert ist noch nichts.

Einer der Großparkplätze. © Constanze Junghanß

Ein Zeppelin flog darüber.

Rund 1000 Fahrzeuge haben zum Tag der Sachsen am Sonnabend bis gegen 19 Uhr beim dafür hergerichteten Großparkplatz Georgewitz geparkt. In Nechen sollen heute im Verlauf des Tages etwa dreimal so viele Fahrzeuge gestanden haben, heißt es von der Teamleitung der KomParking. Von den Großparkplätzen fuhren und fahren auch morgen die Shuttle-Busse nach Löbau rein. Positive Bilanz: Bisher gab es keine Parkunfälle. Und Autos sind trotz des Regens am Freitag nicht stecken geblieben. (cj)

