Unfallflüchtiger von Zeugen überführt

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Am Montagnachmittag, gegen 16.05 Uhr, ist in Weißwasser ein Opel Insignia beim Ausparken gegen eine Blumenrabatte an der Berliner Straße gefahren. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz weiter schilderte, fuhr der Wagen anschließend davon, ohne dass sich der Fahrer um den Schaden kümmerte.

Zeugen beobachteten den Rempler und riefen die Polizei. Die ermittelte den 56-jährigen Verursacher, einen deutschen Staatsbürger, und konfrontierte ihn mit seiner Tat. Gegen ihn laufen nun weitere Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht. (szo)

zur Startseite