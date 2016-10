Unfallflüchtige verletzt Jungen Eine VW-Fahrerin hat einen 13-Jährigen in Oderwitz mit ihrem Auto an der Hand gestreift und fuhr weiter. Nun wird gegen sie ermittelt.

Symbolbild © Friso Gentsch/dpa

Ein Junge in Oderwitz hat sich am Freitagnachmittag in Oderwitz verletzt. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit einem VW Crafter auf der Dorfstraße, aus Richtung Ruppersdorfer Straße kommend. Aus laut Polizei noch nicht eindeutig geklärter Ursache streifte sie beim Vorbeifahren einen 13-Jährigen an der Hand. Er stand gerade zufällig mit seinen beiden Freunden am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß erlitt er leichte Verletzungen. Statt anzuhalten, fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

