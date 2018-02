Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wohnungseinbruch Radebeul. Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Straße Am Kreis ein. Obwohl die Bewohner im Haus waren, stiegen die Täter am Sonnabendnachmittag durch ein geöffnetes Fenster in ein Zimmer im Erdgeschoss ein. Sie stahlen neben einem Laptop und 50 Euro Bargeld auch einen Schulranzen und eine Unze Gold. Zum Gesamtwert des Diebesgutes liegen noch keine abschließenden Angaben vor.

Zusammenstoß beim Einparken Radebeul. Am Montagmorgen wollte eine 46-Jährige mit einen VW Up auf der Lößnitzgrundstraße in Höhe der Hausnummer 29 einparken. Dabei stieß sie mit dem Heck ihres Autos gegen ein parkendes Fahrzeug. Erst bei Tageslicht bemerkte die Frau einen Schaden am VW und meldete den Unfall bei der Polizei. Zum geschädigten Fahrzeug, welches einen Schaden im Frontbereich aufweisen müsste, konnte sie jedoch kaum Angaben machen. Die Polizei sucht daher den Unfallbeteiligten. Der Geschädigte oder sonstige Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.