Unfallflucht nur vorgetäuscht

Radfahrer leicht verletzt Riesa. Am Freitag erlitt ein Radfahrer (61) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Chemnitzer Straße/Greifswalder Straße leichte Verletzungen. Der 61-Jährige befuhr mit seinem Rad die Chemnitzer Straße aus Richtung Döbelner Straße und wollte nach links in die Greifswalder Straße abbiegen. Dabei hatte ihn offenbar der Fahrer (63) eines Mercedes übersehen. Als dieser mit seinem Auto von der Greifswalder Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr, erfasste er den Radfahrer. Der 61-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.

Bargeld gestohlen Radebeul. Am Donnerstagmittag haben Unbekannte – vermutlich durch Durchgreifen der Sprechluke – die Tür zu einem Verkaufsstand am Augustusweg in Radebeul geöffnet. Anschließend stahlen sie aus dem Verkaufsraum rund 400 Euro Bargeld. Sachschaden entstand keiner.

Radlerin wurde Handy zum Verhängnis Meißen. Eine 31-Jährige befuhr am Donnerstag mit ihrem Fahrrad die Obergasse in Richtung Plossenweg. Ihr Handy trug sie dabei in der Hand. Am Abzweig zur Siebeneichener Straße wollte sie ihr Handy einstecken und bremste dafür ab. Auf Grund des nassen Kopfsteinpflasters rutschet sie jedoch weg und stürzte. Sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Radfahren gehören beide Hände an das Lenkrad. Gerade in der aktuellen Jahreszeit ist die Sturzgefahr für Radfahrer groß. Minimieren Sie Ihr persönliches Risiko verletzt zu werden und lassen sie ihr Handy beim Radfahren in der Tasche.