Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Weißkeißel/Rietschen. Ein riskantes Überholmanöver auf der B 115 zwischen Weißkeißel und Rietschen ist glimpflich ausgegangen. Als ihm am Dienstagmorgen, gegen 9.50 Uhr, auf seiner Spur ein graues Auto engegenkam, das einen Lkw überholte, wich ein 18-jähriger Hyundaifahrer nach rechts aus. Dabei nahm sein Wagen an der Bordsteinkante Schaden. Daher wertet die Polizei das Vorkommnis als Verkehrsunfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Das entgegenkommende Auto fuhr nach dem Beinahe-Zusammenstoß weiter und entzog sich damit seiner Pflicht als Unfallbeteiligter. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. (szo)

