Unfallflucht mit 3,3 Promille Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem dieser eine Radfahrerin zu Fall brachte und einfach weiterfuhr.

Eine 23-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Dresdner Neustadt unterwegs, als sie auf der Görlitzer Straße ein vorbeifahrender Toyota streifte. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verlangsamte die Fahrt zwar kurz, fuhr dann aber ohne anzuhalten davon, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Pech für den Unfallflüchtling: Die Radfahrerin hatte sich aber das Kennzeichen des Toyotas gemerkt.



Noch während die Polizei den Unfall in der Neustadt aufnahm, erfuhren die Beamten, dass der Toyota erneut auffällig geworden war. Zeugen hatten den Wagen in Radeburg gesehen. Dort war das Fahrzeug erst auf ein Feld gerast, dann wieder zurück auf die Staatsstraße 177 und weiter in Richtung Meißen gefahren.



Die Polizei konnte das Auto schließlich am Ortsausgang Buschhaus stoppen und den 50-jährigen Fahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Nun wird gegen den Betrunkenen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Seinen Führerschein musste der 50-Jährige abgeben. (SZ)

