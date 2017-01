Unfallflucht in Weißwasser Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestürzt und hat sich verletzt. Der Pkw fuhr weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Weißwasser. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in Weißwasser ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, überquerte ein 29-jähriger Radfahrer die Görlitzer Straße an der Kreuzung zur Bautzener Straße bei grüner Ampel. Gleichzeitig bog ein unbekannter Pkw von der Bautzener Straße in die Görlitzer Straße ein.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark, wodurch er zu Fall kam. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen und fragen: „Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann zu dem beteiligten Fahrzeug beziehungsweise zu dessen Fahrer nähere Angaben machen?“ Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser (Telefon 03576 2620) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

