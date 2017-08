Unfallflucht auf Parkplatz Wer hat die Kollision beobachtet? Des Weiteren wurden eine Schwalbe und eine Kinderjeans gestohlen. Mehr dazu im Polizeibericht

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwochnachmittag einen braunen VW Passat auf dem Parkplatz „Altes Sägewerk“ an der Hochuferstraße in Meißen. Dabei wurde die hintere rechte Fahrzeugecke des VW in Mitleidenschaft gezogen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Kinderjeans gestohlen Nossen. In einem Industriegebiet in Neubodenbach brachen Unbekannte den Anhänger eines Lkw auf. Dort stahlen die Diebe T-Shirts und Kinderjeans in einem Gesamtwert von etwa 630 Euro daraus. Der Einbruch geschah in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. (SZ) Schwalbe entwendet Riesa. Von der Bayern-und-Sachsen-Straße in Riesa stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eine grüne Schwalbe. Der Wert des Kleinkraftrades wurde auf 1 000 Euro beziffert. (SZ)

Die Polizei bittet um Hilfe und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadenverursacher machen?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 483 22 33. (SZ)

