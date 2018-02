Unfallflucht auf der A 17

Auf der Autobahn 17 in Höhe der Anschlussstelle Heidenau streifte am Dienstagnachmittag ein unbekanntes Auto beim Spurwechsel einen schwarzen Mercedes E-Klasse. Der unbekannte Unfallverursacher soll einen blaugrauen Wagen mit tschechischem Kennzeichen gefahren haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand am Mercedes ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen. (SZ)

zur Startseite