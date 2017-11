Unfallflucht am Festungsberg

Lack am Auto zerkratzt Glashütte. Unbekannte beschädigten in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag früh und Sonnabendnachmittag einen schwarzen VW Golf an der Straße Am Ochsenkopf in Höhe der Bahnbrücke. Die Täter zerkratzten den Lack des Wagens im Bereich der Motorhaube. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 4832233 entgegen.

Gestohlenes Wohnmobil sichergestellt Wilsdruff. Am Donnerstagmorgen fiel Autobahnpolizisten an der A4 ein Wohnmobil auf, welches unbeleuchtet über den Parkplatz am Dresdner Tor fuhr. Als sie dem Wagen folgten, sprang der Fahrer aus dem noch rollenden Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Trotz Verfolgung, auch unter Zuhilfenahme eines Fährtenhundes, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Dafür wurden die Beamten beim Wohnmobil fündig. Dessen Zündschloss war kurzgeschlossen. Zudem gehörten die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug. Sowohl das Wohnmobil als auch die Kennzeichen waren zuvor in Naumburg gestohlen worden. Die Ermittler stellten das Wohnmobil sicher und untersuchten es kriminaltechnisch. Dabei fiel auf, dass im Navigationsgerät eine polnische Zieladresse eingegeben war. Die Dresdner Polizei wird nun eng mit den Kriminalisten in Sachsen-Anhalt zusammenarbeiten, um die Tat aufzuklären.