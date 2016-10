Unfallfahrt unter Alkohol Pkw-Lenker streift zwei Fußgänger und muss die Fleppen abgeben.

Am vergangenen Sonntag war der Fahrer (35) eines VW Sharan gegen 19.45 Uhr auf der K 8558 zwischen Schänitz und Leutewitz unterwegs. Auf der Strecke streifte er zwei Fußgänger (w/18, m/21), die am rechten Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Leutewitz liefen.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Test bei ihm ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine Blutentnahme veranlasst.

zur Startseite