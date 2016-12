Unfallfahrer zeigt sich einsichtig Das Verfahren zu einem Unfall auf der B99 zwischen Hirschfelde und Ostritz wurde vorläufig eingestellt.

Das Motorrad und das Auto wurden beim Unfall auf der B99 zwischen Hirschfelde und Ostritz Ende Februar schwer beschädigt. © Rafael Sampedro

Ein 50-jähriger Tscheche aus Bilý Kostel nad Nisou (Weißkirchen) soll eine Geldstrafe von 1200 Euro an das Opfer eines von ihm im Februar verursachten Unfalls bezahlen. Das ist das Ergebnis der Hauptverhandlung zu dem Fall vor dem Amtsgericht Zittau, der jetzt in der Zweigstelle Löbau behandelt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Tschechen dort fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zur Last gelegt. Der in einer Görlitzer Klinik arbeitende Mann war am Nachmittag des 25. Februar auf der B99 in Richtung Zittau unterwegs. Hinter Ostritz hatte er längere Zeit einen polnischen Sattelzug und einen weißen Transporter vor sich. Auf Höhe des Abzweigs Schlegel wollte er überholen. Als dann aber der Transporter nach links ausscherte, schloss er sich an. Erst als der vor ihm Fahrende wieder auf die rechte Fahrspur wechselte, sah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Er bremste sofort, stieß jedoch mit ihm zusammen.

Während das Motorrad förmlich auseinanderriss, landete er selbst im Straßengraben, überschlug sich und wurde verletzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Prellungen. Nach dem Unfall war der Führerschein des Verursachers vorläufig eingezogen worden. Außerdem erging gegen ihn ein Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro, gegen den er Einspruch einlegte. Bei der Hauptverhandlung sagte der Angeklagte, er sei nach dem Unfall sofort ausgestiegen, um dem Motorradfahrer Erste Hilfe zu leisten.

Außerdem entschuldigte er sich auch sofort. Indes hatte eine andere Fahrerin die Polizei und den Rettungsdienst benachrichtigt. Drei Tage nach dem Unfall suchte der Angeklagte erneut den Geschädigten auf und brachte ihm ein kleines Präsent.

Weil der Mann sich mehrmals entschuldigt hatte, regte der Vorsitzende, Holger Maaß, an, den Straftatbestand auf eine fahrlässige Körperverletzung zu reduzieren. Er schlug vor, das Verfahren vorläufig einzustellen unter der Auflage, dass der Tscheche 1200 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlt. Dem schlossen sich der Staatsanwalt als auch der Verteidiger und sein Mandant an. So erging der Beschluss, dass der Angeklagte bis 31. März 2017 insgesamt 1200 Euro an den Geschädigten zu zahlen hat. Dann erfolgt die endgültige Einstellung des Verfahrens. Seinen Führerschein bekommt der Mann sofort wieder.

