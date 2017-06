Unfallfahrer verrät sich selbst Die Polizei konnte eine nächtliche Unfallflucht in Bischofswerda schnell aufklären. Mit Konsequenzen für den Verursacher.

Der Zaun des Eckgrundstückes Dresdner Straße/Beethovenstraße in Bischofswerda wurde bei einem Unfall beschädigt. © Steffen Unger

Nach einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung an der Dresdner Straße in Bischofswerda ermittelt die Polizei gegen einen 50-jährigen Mann. Der gegen ihn erhobene Vorwurf: Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Unfallflucht. Der beschuldigte Mann soll in der Nacht zum 18. Mai beim Versuch, von der Dresdner Straße in die Beethovenstraße einzubiegen, von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen den Zaun des dortigen Eckgrundstückes geprallt sein. Der Zaun wurde dadurch beschädigt. Anschließend fuhr der Mann weiter, konnte aber wenig später von der Polizei ermittelt werden. „Ein bei der Feststellung des Unfallverursachers durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,8 Promille, wobei aus der Analyse der Blutprobe zu ermitteln sein wird, mit welchem Promillewert der Mann im Moment des Unfalls tatsächlich alkoholisiert gewesen war“, sagte Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf Anfrage.

Dass der Autofahrer schnell ermittelt werden konnte, ist aufmerksamen Nachbarn zu verdanken. Sie hatten gegen Mitternacht einen Knall gehört und die Polizei gerufen. Die fand am Tatort nicht nur Scherben, sondern auch eine Spur von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten des Unfallfahrzeuges, Die Beamten mussten nur dieser Spur folgen und gelangten so in den Stadtteil Süd, wo sie das Unfallfahrzeug fanden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behielten die Polizisten den Führerschein des 50-Jährigen ein. Über weitere Konsequenzen wird die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen befinden, sagte Thomas Knaup. Der Schaden an Fahrzeug und Zaun beträgt rund 4 000 Euro.

Das Eckgrundstück gehört Familie Reitner. Als sie am Morgen nach dem Unfall den Schaden sah, war das Schlimmste vorbei. „Sogar die Scherben haben die Polizisten zusammengekehrt“, sagte Ursula Reitner jetzt der SZ. Nun warten die Reitners darauf, dass die Haftpflichtversicherung des Verursachers den Schaden reguliert. Der Zaun an dem Villengrundstück mit einem alten Park soll wieder so hergestellt werden, wie er gewesen ist. Er umfriedet eine ehemalige Fabrikantenvilla, die zur Bischofswerdaer Industriegeschichte gehört. Der Unternehmer Eibenstock, bekannt geworden durch das Glaswerk, hatte einst in dem Haus gelebt. (SZ/ir)

