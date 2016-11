Unfallfahrer sucht das Weite

Nach Unfallflucht gestellt Malschwitz. Gleich wegen mehrerer Vergehen muss sich ein junger Mann verantworten. Er hatte sich in der Nacht zu Montag in Malschwitz mit seinem Opel Vectra überschlagen. Zeugen bemerkten den Unfall, riefen die Polizei und sahen, wie der Mann ausstieg, die Kennzeichen von dem Wagen abriss und in die Dunkelheit verschwand. Eine Streife des Bautzener Reviers traf ihn wenig später in Gleina an. Der Unfallverursacher (25) war augenscheinlich nicht nüchtern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen waren bereits im September entstempelt worden, da die fälligen Versicherungsbeiträge nicht gezahlt worden waren.

Streit mündet in Handgreiflichkeiten Bautzen. Nach einem Streit zwischen vier Männern im Bautzener Kornmarkt-Center kam es am Sonnabend zu Handgreiflichkeiten. Dabei soll ein 24-Jähriger einem zwei Jahre älteren Mann mit einem Wetzstahl ins Gesicht geschlagen haben. Dieser reagierte mit Faustschlägen. Bei den Männern handelt es sich um Deutsche italienischer Herkunft und Asylsuchende aus Tunesien. Zeugen riefen die Polizei. Nun wird zu dem Sachverhalt ermittelt.

Betrunken unterwegs Burkau. In der Nacht zu Montag stoppte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der A 4. Bei der Überprüfung des Mannes nahe der Anschlussstelle Burkau stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,62 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher, begleiteten ihn zur Blutentnahme und stellten eine entsprechende Anzeige.

Werkzeug gestohlen Großröhrsdorf. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag sind Diebe in einen Schuppen auf dem Großröhrsdorfer Friedhof eingedrungen. Die Täter stahlen Werkzeuge im Wert von etwa 300 Euro. Sie versuchten offenbar auch, in die Kapelle einzubrechen, was jedoch misslang. Der Sachschaden bezifferte sich insgesamt auf mindestens 1 000 Euro.

Berauscht gefahren Bautzen. Unter Drogeneinfluss fuhr ein Mann am Sonnabendabend über die A 4. Nahe der Anschlussstelle Bautzen-West geriet der Mercedesfahrer in eine Polizeikontrolle. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen.

Kosmetik und Geld gestohlen Kamenz. Diebe sind am Wochenende in ein Geschäft an der Kamenzer Weststraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Kasse und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Auch die Kaffeekasse der Belegschaft wurde geplündert. Mit Kosmetikartikeln und Gerätschaften zur Nagelpflege im Gesamtwert von rund 1 000 Euro verschwanden die Täter unerkannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht.