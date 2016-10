Unfallfahrer muss vor Gericht Der Mann hat am 25. Februar auf der B99 beim Abzweig Schlegel einen Lkw überholt – und dabei ein Motorrad übersehen. Mit den Folgen für ihn ist er aber nicht einverstanden.

Der Motorradfahrer hat sich damals bei dem Unfall schwer verletzt. Die B99 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. © Rafael Sampedro

Ein Autofahrer, der am 25. Februar dieses Jahres auf der Bundesstraße 99 zwischen Hirschfelde und Ostritz einen Motorradfahrer übersehen hatte und mit diesem zusammengestoßen war, wird sich für den Unfall bald vor dem Zittauer Amtsgericht verantworten müssen. Darüber informiert Holger Maaß, Richter am Zittauer Amtsgericht.

Laut Polizeidirektion Görlitz war der Fahrer des Pkw am Nachmittag des 25. Februar in Fahrtrichtung Ostritz unterwegs und wollte nach dem Abzweig Schlegel einen Sattelzug überholen. Dabei hatte er offenbar das Motorrad im Gegenverkehr übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden. Der Führerschein des Pkw-Fahrers war nach dem Unfall vorläufig eingezogen worden, außerdem erging gegen den Mann ein Strafbefehl, so Richter Holger Maaß. Dagegen hatte der Mann Widerspruch eingelegt, weshalb es nun zum Prozess kommt. (SZ/se)

