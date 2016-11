Unfallfahrer kommt mit Geldstrafe davon Ein Spitzkunnersdorfer muss sich vor Gericht verantworten. Doch an einen Unfall in Oderwitz kann er sich nicht erinnern.

Fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und andere Taten hat die Staatsanwaltschaft einem 32-Jährigen aus Spitzkunnersdorf zur Last gelegt. Das Amtsgericht Zittau erließ gegen ihn einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro, gegen den er Einspruch einlegte.

An einem Abend im Juni 2015 befuhr der Angeklagte mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit die Marktstraße in Niederoderwitz. Dabei bog er nach rechts ab, ohne den Verkehr zu beachten. Eine Mutter und ihre Tochter, die mit dem Fahrrad den Parkplatz am Supermarkt passierten, erschraken heftig, bremsten abrupt und kamen zu Fall. Obwohl er den Unfall bemerkte, fuhr er nach kurzem Aufenthalt weg, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Außerdem wurde er im Mai dieses Jahres zweimal durch die Polizei bei Fahrten mit einem nicht pflichtversicherten Pkw in der Gemeinde Leutersdorf beobachtet. Ja, er sei an diesem Abend in Oderwitz gewesen, räumte der Angeklagte ein. Aber er habe sich durchaus verkehrsgerecht verhalten. Von einem Unfall durch sein Verschulden merkte er angeblich nichts. Er habe an der Marktstraße nur kurz gehalten, um einige Worte mit einem früheren Arbeitskollegen zu wechseln. Dann sei er weitergefahren. Den zweiten Tatvorwurf bestätigte er. Zu dem Zeitpunkt sei er sehr knapp bei Kasse gewesen und habe sich die Gebühren für die Haftpflichtversicherung nicht leisten können. An die Folgen dachte er nicht. Für ihn waren die Fahrten wichtig, um pünktlich an seinen Arbeitsplatz zu gelangen – eine Existenzfrage.

Zwei Zeugen hatten den Angeklagten bei seiner rasanten Fahrt am Oderwitzer Marktplatz beobachtet. Er sei mit quietschenden Reifen angekommen und nach dem kurzen Zwischenstopp auch wieder abgerauscht, sagten sie übereinstimmend. Beide hatten beobachtet, wie sich die Frau und ihre Tochter erschreckten und gerade noch retteten, wobei sie zu Fall kamen. Er habe das Fahrzeug schon nachmittags am Kirchberg beobachtet, berichtete einer der Zeugen. Der Fahrer sei angekommen wie ein Verrückter. Deshalb merkte er sich vorsichtshalber das Kennzeichen des Wagens. Daher wisse er auch genau, dass es sich um den Angeklagten handelte. Ein Zeuge gab an, der Fahrer habe noch kurz angehalten und sich in einiger Entfernung mit seinem eigenen Neffen unterhalten. Dann sei er weitergefahren, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Der zweite Verhandlungstag begann mit den Vernehmungen der Mutter und Tochter. Sie schilderten unabhängig voneinander den Vorgang entsprechend der Anklage. Der Pkw sei derart schnell und mit nur geringem Abstand an ihnen vorbeigerast, dass sie vor Schreck eine Vollbremsung machten, aus dem Gleichgewicht kamen und zu Boden gingen. Während die Mutter unverletzt blieb, trug die 14-jährige Tochter Schürfwunden davon. Diese versorgte umgehend der Rettungsdienst, den einer der Zeugen herbeigerufen hatte. Derweil blieb der Angeklagte bei seiner Aussage, er habe von dem Unfall überhaupt nichts bemerkt. Sein Gesprächspartner sei ein ehemaliger Arbeitskollege gewesen. Mit dem habe er nur kurz über alte Zeiten gesprochen. Um das von diesem selbst zu hören, war er ebenfalls als Zeuge geladen. Doch er erschien nicht.

Daraufhin beantragte Staatsanwältin Heike Korowiak, ihn mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro – ersatzweise drei Tage Ordnungshaft – zu belegen. Es erging ein entsprechender Beschluss. Mit einem weiteren wurde der Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingestellt, da das zu erwartende Strafmaß im Hinblick auf die Gesamtstrafe keine Rolle spielte. Die Staatsanwältin stellte klar, dass die Fahrweise des Angeklagten völlig unangebracht gewesen sei. Trotz der offensichtlich durch ihn herbeigeführten Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer habe er keine Einsicht gezeigt.

Im zweiten Fall, Fahren ohne Haftpflichtversicherung, gab es aufgrund des Geständnisses wenig hinzuzusetzen. Sie beantragte eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie ein zeitlich begrenztes Fahrverbot. Diesem Antrag schloss sich das Gericht unter Vorsitz von Holger Maaß im Urteil an, verzichtete aber mit Rücksicht auf die beruflichen Zwänge des bisher sowohl straf- als auch verkehrsrechtlich noch „unbescholtenen“ Mannes auf das Fahrverbot.

