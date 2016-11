Unfallfahrer gibt Fahrerlaubnis ab Ein Rentner soll nach einem Blackout eine Mauer gerammt haben. Er wurde verurteilt. Nun gab es jedoch einen Kompromiss.

Dippoldiswalde/ Tharandt. Dieser Fall hatte für Gesprächsstoff gesorgt. Nun sollte sich eigentlich die Berufungskammer am Landgericht in Dresden damit befassen. Doch das Verfahren gegen den 81-jährigen angeklagten Tharandter wurde kurz zuvor eingestellt. In einem ersten Prozess im Juli am Amtsgericht Dippoldiswalde war er wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt worden.

Der Rentner sollte ursprünglich eine Geldstrafe von 1 200 Euro zahlen. Zudem sollte dessen Fahrerlaubnis, die nach dem Unfall einkassiert wurde, mindestens acht Monate eingezogen bleiben. „Es war grob fahrlässig, in ihrem körperlichen Zustand Auto zu fahren“, sagte ihm die Richterin damals.

Und das war geschehen: Der Deutsche war mit seinem Seat am 24. Februar dieses Jahres auf der Tharandter Talmühlenstraße in Richtung Kurort Hartha unterwegs. Der Angeklagte sagte, er hatte seine Frau zuvor zu einer Physiotherapiepraxis in der Nähe gebracht. Er wollte noch zu seiner Hausärztin fahren und deshalb wenden. Kurz zuvor kam er mit seinem Auto von der Straße ab.

Bild der Verwüstung im Vorgarten

Das Auto schoss gegen 11 Uhr über den Bürgersteig, nietete eine Hecke um und fuhr offenbar ungebremst durch einen Vorgarten bis an eine Sandsteinmauer. Der Rentner knallte frontal hinein. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6 000 Euro. Zum Glück für ihn waren die Hausbewohner nicht vor Ort, Passanten nicht auf dem Fußweg unterwegs. Der Seat war stark beschädigt. In dem Vorgarten bot sich der Polizei ein Bild der Verwüstung.

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte am Steuer einen Blackout hatte. Die Anklage hielt dem Tharandter vor, er hätte schon vorher Aussetzer gehabt und hätte nicht Auto fahren dürfen. Der Mann habe somit fahrlässig gehandelt.

Befragungen des Rentners und seiner herbeigeeilten Ehefrau am Unfallort hätten laut der Polizei ergeben, dass es wohl schon zuvor Blackouts bei dem Mann gegeben hätte. Dies bestritt der Angeklagte jedoch. „Ich habe niemals gesagt, dass ich schon mal Aussetzer hatte“, versicherte er.

Seine Ärztin, die er von der Schweigepflicht entbunden hatte, sprach in Dippoldiswalde von Gedächtnisstörungen, die Anklage wertete diese als „Aussetzer“. Anders als der Verteidiger, der auf Freispruch plädierte, forderte sie eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen. Das Amtsgericht blieb darunter. Zum für diesen Dienstag angesetzten Berufungsprozess in Dresden kam es dann aber doch nicht – nach einem Kompromiss.

Demnach wurde das Verfahren gegen den Rentner eingestellt. Im Gegenzug zahlte der gelernte Stuhlbauer 700 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Und vor allem: Der 81-Jährige gab seine Fahrerlaubnis ab – freiwillig. Daraufhin stimmte auch die Staatsanwaltschaft der Einstellung zu.

