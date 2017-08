Unfallfahrer geflüchtet Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, sprang der Mann aus dem fahrenden Auto – nicht ohne Grund.

Als sei der Unfall gerade erst passiert, steht in der Straße Am Hang ein Auto. © Sebastian Schultz

Als sei der Unfall gerade erst passiert, steht in der Straße Am Hang ein Auto: die Beifahrerseite gegen einen Baum gesetzt. Die Nummernschilder sind verschwunden. Nicht ohne Grund. Denn diese waren laut Polizei als gestohlen gemeldet.

Bereits Mittwochnacht war der Audi einer Streife im Kreisverkehr am Krankenhaus aufgefallen. „Am Steuer erkannten die Kollegen einen 23-jährigen Riesaer, der keinen Führerschein hat“, so ein Polizeisprecher. Beim Versuch, das Auto zu stoppen, sei er geflohen. „Der Mann sprang aus dem noch fahrenden Wagen und flüchtete zu Fuß.“ So sei das Auto gegen den Baum gestoßen. Finden konnten die Beamten den Mann nicht mehr. Kennzeichen und Schlüssel stellten sie sicher. (SZ)

